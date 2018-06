Teile Großtissens einige Tage ohne Telefon

Kleine Ursache, große Wirkung: Bei der Entfernung einer Baumwurzel in Großtissen hat ein Grundstückseigentümer in diesem Bad Saulgauer Stadtteil aus Versehen ein Kabel der Telekom abgerissen. Einige Kunden der Telekom mussten deshalb für einige Tage ohne Telefon und Internet auskommen.

Laut Ralf Bulander vom gleichnamigen Telekommunikationsfachhandel mit Sitz in Großtissen habe der Eigentümer nicht bemerkt, dass er beim Entfernen der Wurzel aus einer Tiefe von 40 bis 50 Zentimetern das in ähnlicher Tiefe liegende Kabel der Telekom abgerissen hatte. Dieser Kabelriss war die Ursache, dass Telefon und Internet bei 15 bis 20 Anschlüssen in Großtissen und Nonnenweiler nicht mehr funktionierten. Da der Eigentümer aber nicht bemerkt hatte, dass er bei den Arbeiten das Kabel erwischt hatte, mussten die Fachleute zunächst nach der Ursache für die Netzprobleme forschen. „Das war ein bisschen Detektivarbeit“, sagt Ralf Bulander. Aber am Dienstagnachmittag stand der Kabelriss als Ursache fest.

Für die Reparatur musste die Abrissstelle freigelegt werden. Die dafür notwendigen Bauarbeiten übernahm eine Baufirma. Viele Schritte waren bis zur Behebung des Schadens notwendig. „Das ist alles sehr zügig gegangen“, sagt Bulander. Am Freitag ab 14 Uhr funktionierte das Telefon wieder in ganz Großtissen und Nonnenweiler.