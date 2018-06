Möhrlehof eröffnet einzigartige Einblicke

Heißt es auch in der Bibel (Sprüche 12, 10) „Der Gerechte erbarmt sich seines Viehs“, so kann man diese überzeitliche Weisheit sogar noch einen Tick weiter drehen, wenn man an Christi Himmelfahrt, 9. Mai, die Gelegenheit wahrnimmt und statt süffiger Sause bei Sekt oder Selters eine Stallführung auf dem neuen Möhrlehof oberhalb von Großschönach mitmacht.

Wie moderne, zwangsläufig auch finanziell überlebensorientierte Landwirtschaft mit tiergerechter Haltung in harmonischen Einklang gebracht werden kann, zeigen Hubert und Susanna Möhrle unter dem Motto „Der Schatz vom Möhrlehof“ am 9. Mai um 14 Uhr bei Einblicken in ihren Betrieb. „Euer Kuhstall richtet einen richtig auf“, hatte eine 80-jährige Bäuerin bei einer vorangegangenen Gelegenheit bekundet.

„Dieser Ort ist geeignet für Aussöhnungsarbeit jeglicher Art. Die Arbeit an der Biografie von Hof und Mensch (Karma), die Integration der Geomantie und Visionsarbeit führen zu menschlichen Umsetzungen, aber auch zum Ausgleich“, so die Initiatoren.

Bei der Hofführung wollen die Möhrle-Biobekenner berichten, was sie (menschlich-visionär, aber auch wirtschaftlich-monetär) riskiert haben, um dieses erste Ziel zu erreichen. Für Erwachsene beträgt der Eintritt zehn Euro, Kinder und Jugendliche bekommen gratis Einblicke ins Hofparadies. (sel)