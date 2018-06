Kraftvoll: Predigt bringt Terroranschlag auf den Punkt

Bruder Jakobus Kaffanke OSB erinnert sich genau, wie er den 11. September 2001 erlebt hat. „Ich war da gerade mit einer relativ großen Pilgergruppe per Bus von Beuron nach Breslau unterwegs“, erzählt er. Mit der Breslauer Edith Stein Gesellschaft wurde eine gemeinsame große Tagung direkt neben dem Breslauer Dom veranstaltet. In Breslau war die Gruppe gegen 16 Uhr angekommen. „Als wir beim Abendessen waren, kamen plötzlich Nachrichten an mein Ohr“, ruft sich Bruder Jakobus bei einem Gespräch auf dem Ramsberg das damalige Geschehen ins Gedächtnis zurück. Er hält kurz inne und beschreibt dann die Unruhe die plötzlich unter den gut 60 Tagungsteilnehmern aus Deutschland ausbrach. Damals hatte noch nicht jeder ein Handy bei sich und Internetverbindungen waren noch kein Standard.

„Da ist in New York was Schreckliches passiert … mit Flugzeugen...30 000 Tote ....der nächste Weltkrieg bricht aus..“, beschreibt Bruder Jakobus die Gesprächsfetzen, die an sein Ohr drangen. Dann entstand eine Unruhe. Er konnte aber nicht richtig herausfiltern, was davon übertrieben und was tatsächlich geschehen war.

Manche Teilnehmer besaßen aber bereits Mobiltelefone. Die bekamen Anrufe von Zuhause mit der Botschaft, sie sollten sofort zurückkommen. „An dem Abendessen-Tisch wurde die Unruhe immer stärker. „Ohne dass ich zuverlässige Informationen gehabt hätte“, erinnert er sich weiter. Es stellte sich die Frage, müssen wir umgehend in den Bus und wieder zurückfahren.

„Es war schon ziemlich brenzlig“, sagt Jakobus im Rückblick. „Ohne eine richtige zuverlässige Nachricht. Es hieß, da ist ein Flugzeug. Das wird gefilmt, wie es in ein Hochhaus reinfliegt. Da habe ich gesagt: Nein, das kann nicht sein. Das sind keine Nachrichten. Die müssen einen falschen Sender eingestellt haben. Das muss ein Spielfilm sein“. Dann hieß es plötzlich, dass noch mehr Flugzeuge – bis zu 200 - unterwegs sind. „Das war ganz schön dramatisch“, so Bruder Jakobus. Für ihn galt es erst einmal verlässliche Informationen zu bekommen. Er konnte in dieser Situation schlecht aufstehen und die Gruppe allein lassen. Also schickte er jemanden los, um sich bei den polnischen Ordensschwestern oder sonstwo ordentlich zu informieren.

„Wir waren schlecht informiert und gleichzeitig standen wir am Anfang von vier Tagen, die wir in Breslau sein wollten. Da war alles bereits angelaufen. Der Breslauer Kardinal sollte einen Gottesdienst halten und der deutschsprachige Erzbischof von Oppeln, Bischof Alfons Nossol, war angemeldet dabei die Predigt zu halten. Ein großes Schiff, war da plötzlich mächtig ins Schlingern geraten“, beschreibt er die Situation.

Innerhalb der nächsten Stunde sei dann aber klar geworden, dass es ein schreckliches, aber auf Amerika begrenztes Ereignis war und auch kein militärischer Angriff, sondern ein Attentat.

Mit dem Verweis auf den Sinn der Reise, dem Gedächtnis an die durch eine Terrorherrschaft umgekommene Edith Stein bringt Bruder Jakobus im Anschluss Ruhe in die Gruppe. „Ich habe gesagt, Edith Stein ist durch ein Terrorregime umgekommen und der wollen wir hier gedenken. Es ist die Frucht des Gedenkens, dass man sich durch Terror nicht unterkriegen lässt. Jetzt sind wir praktisch gefordert uns aus dem Geist Edith Steins zu verhalten“, beschreibt Jakobus aus der Erinnerung seine Worte.

Erst danach hat er sich im polnischen Fernsehen die Bilder angeschaut. „ Aber ich muss ehrlich gestehen, ich konnte das nicht richtig einschätzen. Das war schon surreal, was ich da sah“, erinnert er sich. Auch später hat er die Bilder nur noch einmal gesehen. „Andere haben mir erzählt, sie hätten die Bilder hundert Mal gesehen, wie in einer Endlosschleife oder wie im Suff. Das bringt aber auch nichts. Denn diese Bilder sind unglaublich und unfassbar. Durchs reines Anschauen kommt man nicht weiter“, ist er sich sicher. Eine Dokumentation über die Feuerwehrleute, die an diesem Tag im Einsatz waren, halfen ihm bei der Aufarbeitung des Geschehenen mehr. Das war aber erst nach der Reise als er nicht mehr in der Verantwortung für seine Pilger-Gruppe stand. „Da konnte ich meine Gefühle, meine eigenen Ängste, Schrecken und Trauer eher zulassen“.

Er und die von ihm betreute Gruppe erlebten die Gedächtnis-Reise für Edith Stein durch den 11. September auf eine besonders herausfordernde Weise. Angefangen vom Besuch des Elternhauses von Edith Stein und der Begegnung mit Mitgliedern der polnischen Edith Stein Gesellschaft wurde in allen Ansprachen der Terroranschlag von New York immer wieder be- und verarbeitet. „Uns wurde klar: Terror nichts Neues. Er zeigt nur sein heutiges Angesicht“, schildert Bruder Jakobus die Verarbeitung. „Edith Stein musste zu ihrer Zeit diesen Terror bis in die Gaskammern von Auschwitz aushalten wir heute in anderer Weise. So haben wir die Situation in der Gruppe verarbeitet.“

Unvergesslich bleibt Bruder Jakobus aber als Höhepunkt die Messfeier mit dem polnischen Kardinal von Breslau, Henryk Gulbinowicz, und Bischof Alfons Nossol von Oppeln,. Beide hatten den Nazi-Terror selbst zu spüren bekommen. Bischof Nossol, als ehemaliger KZ-Häftling, zog in einer kraftvollen Predigt die Linie von Edith Stein und dem damaligen Terror zum heutigen Terror.

„Wir lassen uns durch den Terror nicht einschüchtern“, so die kraftvolle Aussage in der Erinnerung von Bruder Jakobus, der nachdenklich hinzu fügt. „Es hat mich schon beeindruckt, wie in so einem geschichtlichen Moment, das Wort Gottes verkündet wird. (sz)