Unfall verursacht und zu Fuß geflüchtet

Ein 23-Jähriger hat Donnerstagabend einen Verkehrsunfall verursacht und ist dann zu Fuß geflüchtet.

Kurz vor 21 Uhr war der junge Mann mit seinem Auto auf der Kreisstraße 3260 zwischen Göggingen und Schechingen unterwegs. In einer Rechtskurve kam er wegen nicht angepasster Geschwindigkeit auf regennasser Straße auf die Gegenfahrbahn. Der entgegenkommende Fahrer erkannte die Situation und wich nach rechts über den Fahrbahnrand hinaus aus. Trotzdem konnte er die Kollision der beiden Fahrzeuge nicht verhindern. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das entgegenkommende Fahrzeug um die halbe Achse geschleudert und landete in einem Waldstück. Der Unfallverursacher fuhr ein Stück weiter und hielt dann auf der Gegenfahrbahn an.

Zunächst kam er zu Fuß zurück und verließ die Unfallstelle unter dem Vorwand, etwas aus seinem Fahrzeug holen zu müssen. Anschließend flüchtete der 23-Jährige zu Fuß. Die Ermittlungen zum Vorfall dauern an. Der Gesamtschaden liegt bei 28 000 Euro.