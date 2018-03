Ikea-Dächer tragen Optigrün

Die Mitarbeiter machen Vorschläge, welche gemeinnützigen Organisationen oder Projekte vom Unternehmen eine Spende bekommen sollen. Ihre Ideen sind gefragt, sie besitzen Firmenaktien, und wenn sie einmal da sind, bleiben sie in aller Regel auch: Bei der Optigrün AG in Göggingen scheinen die Uhren etwas anders zu ticken. „Wir verstehen uns hier als Familie“, sagt Vorstand Uwe Harzmann, der das auf Dachbegrünungen spezialisierte Unternehmen als Geschäftsführer leitet.

Ein Chef, der seine Angestellten als Familienangehörige betrachtet und gleichzeitig einen großen Namen nach dem anderen auf die Liste seiner bisherigen Projekte schreiben kann: „Wir haben EnBW in Stuttgart begrünt, den Vodafone-Campus in Düsseldorf und die allermeisten Ikeas in Deutschland“, sagt Harzmann. Zuletzt den im nordrhein-westfälischen Kaarst, den weltweit nachhaltigsten Ikeamarkt überhaupt. Die Liste ließe sich fortsetzen. Jedes Jahr begrünt Optigrün 2,5 Millionen Quadratmeter Dachfläche in verschiedenen Varianten, stemmt 6100 Bauvorhaben im Jahr und hat 30 000 vor der Brust. Kann man da noch von Familienleben sprechen? Man kann.

In Göggingen beschäftigt Optigrün derzeit 60 Mitarbeiter, dazu kommt ein Partnernetzwerk mit rund 120 Betrieben. Diese bauen die Produkt- und Systemlösungen ein und pflegen sie, Optigrün liefert das Material und entwickelt laufend Neues. Gemessen an der Auftragslage „könnten wir schon mehr Partnerbetriebe gebrauchen“, sagt Harzmann. „Aber die könnten wir dann eben auch nicht mehr wie Familienmitglieder behandeln.“ Da jeder Partnerbetrieb von Optigrün aufwendig geschult und auf dem Laufenden gehalten werden müsse, sei an einer natürlichen Grenze Schluss. „Sonst könnten wir irgendwann nicht mehr den Service bieten wie bisher.“ Für Harzmann der Schlüssel zum Erfolg: Eigentlich sei Dachbegrünung relativ simpel, sagt er. „Vom Mitbewerber heben wir uns aber vor allem durch unseren besonders guten Service ab.“ Ob Optigrün ein „Hidden Champion“ ist, also ein relativ unbekanntes Unternehmen, das in seinem Geschäftsfeld aber Weltmarktführer ist? Harzmann bejaht nickend, fast schüchtern und mit verschmitztem Lächeln. „Es gibt einen Mitbewerber in Nürtingen. Aber ich glaube, wir sind größer.“

Zurzeit gibt es keine Aktien mehr

In den vergangenen 20 Jahren ist Optigrün laut Harzmann im Schnitt jedes Jahr um zehn Prozent gewachsen, 2017 machte das Unternehmen mehr als 30 Millionen Euro Umsatz. „Wir haben eine Eigenkapitalquote von 80 Prozent und keine Bankverbindlichkeiten. Uns geht es gut.“

Die Firma trägt Harzmanns Handschrift. Der 53-Jährige ist in Göggingen groß geworden, hat BWL studiert und einige Jahre in Frankfurt gearbeitet. Die Firma hatte sein Großvater gegründet, auch das heutige Gebäude hat er 1958 gebaut. Irgendwann war es der Vater, der fragte, was er denn noch in Frankfurt wolle. „Hier gibt es ja ein Unternehmen, in dem du arbeiten kannst“, habe er damals gesagt. „1998 bin ich also eingestiegen, zum 1. Januar 2000 habe ich Optigrün neu gegründet.“ Harzmann entschied sich für eine AG, um die Mitarbeiter und Partnerbetriebe über Aktien am Kapital zu beteiligen. „25 Prozent der Aktien sind auf diese Weise verteilt“, sagt Harzmann. Wer das Unternehmen verlässt, muss seine Anteile zurückgeben. „Es gibt eine gute Dividende, das Ganze ist eine gute Geldanlage.“ Das denken offenbar auch die Mitarbeiter; zurzeit gibt es keine Aktien mehr.

Dafür jede Menge Aufträge: „Privat machen wir außer vielleicht mal Carports praktisch nichts“, sagt Harzmann. Es ist die öffentliche Hand, die an Dachbegrünung denkt, oder große Unternehmen. „Vor Kurzem haben wir eine Gedenkstätte in München begrünt, das war klein, aber fein.“ Alles andere als klein, aber fein: Stuttgart 21. „Da planen wir jetzt seit zehn Jahren“, sagt Harzmann. „Ob wir aber jemals etwas liefern werden, weiß ich nicht.“ Eine mühsame Sache also, ebenso wie die Gewinnung von qualifiziertem Personal. „Kaufleute bilden wir selbst aus, da haben wir keine Probleme.“ Anders sieht es bei Technikern und Ingenieuren aus: „Es ist nicht einfach, die zu gewinnen.“ Ist es aber geglückt, bleiben die Mitarbeiter in aller Regel gern, sagt Harzmann. „Wir haben eine sehr geringe Fluktuation.“ Im Bewerbungsgespräch sitzen immer Vertreter der Fachabteilung und wenigstens ein Kollege, der direkt mit dem oder der Neuen zusammenarbeiten wird. „Personalentscheidungen sind bei uns keine Chefsache“, sagt Harzmann. „Die Entscheidung muss immer einstimmig sein.“

Ende vergangenen Jahres hat Optigrün 30 000 Euro für soziale Zwecke gespendet. Die Hälfte des Geldes sollte in der Region bleiben, sagt Harzmann. „Wenn man Geld übrig hat, kann man auch etwas abgeben. Wir müssen uns als Unternehmen fragen, was wir beitragen können.“