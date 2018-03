Gögginger Musiker fördern ihre Jugend

Die Generalversammlung des Musikvereins Göggingen hat am Samstagabend mit den Ehrenmitglieder und -vorständen stattgefunden. Thomas Hänsler, vor einem Jahr zum neuen Vorsitzenden gewählt, bezeichnete es als Zeichen des großen „Wirgefühls“, dass der Verein nur wenige entschuldigte Mitglieder namentlich erwähnen musste. Zur Totenehrung erhoben sich die Mitglieder von den Plätzen.

Dirigent Horst Marquardt hob die Vorbereitung des Gemeinschaftskonzerts mit dem Kirchenchor hervor. Dem Vize-Dirigenten Jannes Dufner dankte Hänsler für dessen Unterstützung. Der Bericht der aus familiären Gründen ausgeschiedenen Jugendleiterin Julia Waßer zeugt von der intensiven Arbeit mit dem musikalischen Nachwuchs. 21 Jugendliche erhalten ihre Ausbildung im Verein und in den umliegenden Musikschulen. Ein großes Dankeschön ging dabei an die Ausbilder im Verein vor Ort. Der Bezirksjugendtag in Göggingen ist der Höhepunkt in diesem Jahr.

Für bestandene D1-Prüfungen wurden Celina Wöll, Lara, Lena und Matti Dufner mit der D1-Nadel geehrt. Teilprüfungen in der D2-Stufe haben Maya Vochatzer, Emily Adler, Nina Fischer, Marietta Keller und in der D3-Stufe Jannes Dufner mit Erfolg abgelegt. Jasmin Stärk übernimmt das Amt der Jugendleitung von Julia Waßer.

Der Verein zählt im Moment 64 aktive Mitglieder, davon zehn jünger als 18 Jahre. Das Durchschnittsalter liegt bei 35 Jahren. Das stets alle Kräfte beanspruchende Aushängeschild des Vereins, das zweijährlich stattfindende Bierfest, steht im kommenden Jahr erneut auf dem Programm. Acht musikalische Außenauftritte sorgten dafür, dass das Kerngeschäft nicht vernachlässigt wurde.

In diesem Jahr sind neben zahlreichen Auftritten auch organisatorische Vorhaben umzusetzen; darunter ein neues Fasnetshäs und die Aufwertung des Proberaums. Im 25 Punkte umfassenden Tätigkeitsbericht der Schriftführerin ging Sabrina Neudert in gewohnt amüsanter und kurzweiliger Weise auch auf das Binnenleben der Musikanten ein.

Dem Bericht des Kassierers Georg Missel folgte die Entlastung des Vorstands. Eine Satzungsänderung soll die 35 Jahre alte Fassung an die Erfordernisse der Gegenwart anpassen, und wurde einstimmig beschlossen.