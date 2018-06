„Durch dieses Waldstück sollte keine Straße führen“

Das wichtigste Arbeitswerkzeug sind für Thomas Ullrich seine Ohren. Während er einen Waldweg südlich von Göggingen entlang läuft, registriert er ganz automatisch, welche Vögel er singen hört. „Tannenmeise, Kleiber, Fitis und überall Buchfinken“, zählt er auf und macht sich auf einer Karte Notizen. In dem Waldgebiet, in dem er gerade unterwegs ist, wollen die Kiesunternehmen Baresel und Nordmoräne Kies abbauen. Thomas Ullrich arbeitet für das Freiburger Büro Ökonzept und soll feststellen, ob unter den gefiederten Waldbewohnern bedrohte Arten sind.

Um kurz vor sechs ist in den Bäumen und Sträuchern einiges los. Weil es ringsum noch leise ist, erscheint das Vogelgezwitscher laut. Und vor allem eins: durcheinander. Thomas Ullrich ist schon seit seiner Kindheit Hobby-Ornithologe und hat keinerlei Probleme, die Vogelstimmen zu unterscheiden. „Manche sind ja wirklich kinderleicht“, sagt er. „Der Ruf der Goldammer zu Beispiel klingt wie ein ,Ich ich ich hab dich liiiiiieb‘ und der Zilpzalp singt seinen eigenen Namen.“ Jetzt mit Erklärung, sind die beiden Vögel klar zu erkennen. Ullrich kritzelt „G“ für Goldammer und „Zi“ für Zipzalp in seine Karte. Für jede Vogelart gibt es eine Abkürzung. So ergibt sich am Ende eine Übersicht.

Solche Vogel-Rundgänge für Gutachten kann Thomas Ullrich nur in den Monaten von April bis Juni unternehmen. „Das macht mir am meisten Spaß.“ Den Rest des Jahres sitzt er im Büro oder ist für Biotopkartierungen oder Waldstrukturuntersuchungen unterwegs.

Bis um 7 Uhr hat Ullrich im Gögginger Wald nichts Außergewöhnliches gehört. „Der Wald hier ist eher karg“, findet er. In manchen Bereichen wachsen Fichten dicht an dicht, das gefällt nicht vielen Vögeln. Dafür kann Ullrich einen Dachsbau in seine Karte eintragen. Und in der Ferne läuft ein Fuchs davon.

Ältere Menschen hören Goldhähnchen nicht

Thomas Ullrich hält inne und legt den Kopf schief. „War das ein Wintergoldhähnchen?“, fragt er und lauscht angestrengt. „Dieser winzige Vogel singt so hoch, dass vor allem ältere Menschen ihn nicht oder kaum hören können.“ Das Goldhähnchen schweigt. Ullrich schreibt „Wg?“ Bei solche Fällen ist es gut, dass Ullrich an meherern Terminen vor Ort ist. So muss er heute nichts abschließend beurteilen.

„Notfalls habe ich diverse Vogelstimmen hier drauf“, sagt Ullrich und zückt sein Mobiltelefon. So könne er sich Stimmen nicht nur in Erinnerung rufen oder sich vergewissern, dass er die richtige Stimme hört, sondern auch Vögel gezielt anlocken. „Dafür brauche ich dann aber schon etwas Geduld.“

Der Ornithologe schaut sich auch die Bereiche an, in denen schon Kies abgebaut wurde und die von den Bürgern als „Kraterlandschaften“ bezeichnet werden. „Hier finden ganz andere Vögel Brutplätze als im Wald“, erklärt Ullrich. Neben besonders feinen Ohren besitzt er auch ausgezeichnete Augen. „Das sind ja Flussis“, ruft er und reicht das Fernglas rüber, weil er die Tiere auch so entdeckt hat. Zwei Flussregenpfeifer stelzen durch eine größere Pfütze im Kies. „Das muss ich den Kiesunternehmen dringend sagen, damit sie hier nicht mehr mit den Lastern fahren.“ Die Flussregenpfeifer legen ihre Eier nämlich direkt auf dem Kies ab. „Diese Wanderbiotope, die im Abbaufortschritt entstehen, könnten geschickter behandelt werden“, findet er.

Der zweite Teil der morgendlichen Tour ist eindeutig ergiebiger. In einem Baumwipfel sitz ein Roter Milan, von dem Ullirch glaubt, dass er in der Nähe seinen Horst hat. „Der Rote Milan lässt sich von warmer Luft tragen, er kann also noch nicht lange unterwegs sein.“ Sollte sich der Horst im Bereich des geplanten Abbaugebietes befinden, müsse dieser Bereich ausgespart oder Abstand gehalten werden. „Die Milane nutzen ihre Nester lange, eine Umsiedelung ist schwierig.“

Roter Milan könnte in Zukunft gefährdet sein

Der Rote Milan steht auf der Vorwarnliste der Roten Liste der IUCN (Union für die Bewahrung der Natur und natürlicher Ressourcen) und ist damit als gering beziehungsweise möglicherweise zukünftig gefährdet eingestuft, weil sich sein Bestand immer mehr reduziert hat.

„Diese Ecke gehört zum ältesten Waldbestand im Landkreis, hier hat sich alles so entwickelt, wie es im natürlichen Zeitverlauf vorgesehen ist“, erklärt Thomas Ullrich kurz darauf. Am Boden wachsen Waldmeister und kleine Buchenschösslinge. „Hier ist angedacht, eine Zufahrtsstraße für die Kiesfahrzeuge zu bauen. Das wäre katastrophal.“ Manche der bis zu 180 Jahre alten Bäume sind innen faulig, sodass Spechte Löcher und Höhlen anlegen konnten. „Hier nisten bestimmt acht Hohltauben“, schwärmt Ullrich. „Solche Plätze sind selten.“ Auch eine Dohle lockt er aus einer Höhle heraus, indem er mit einem Stock am Baumstamm kratzt und so einen hinaufsteigenden Marder imitiert. Und dann ist auch noch ein Grünspecht zu hören, der ebenfalls auf der Vorwarnliste steht. Auf dem Feld gegenüber vom gepriesenen Waldstück erlauscht Ullrich zwei Feldlerchen. Diese Art ist als gefährdet eingestuft.

Für Ullrich ist klar, dass die Straße auf keinen Fall durch dieses Waldstück führen darf. „Mindestens fünfzig Meter Abstand sind erforderlich“, sagt er. Bei Gesprächen mit Bürgern sei ihm aber auch schnell deutlich geworden, wie wichtig es den Göggingern ist, dass der Kiesverkehr nicht mehr durch die Ortsmitte führe. „Die ist so schon belastet genug.“

Es müsse eine Lösung gefunden werden, die dem Artenvorkommen im betroffenen Gebiet auch gerecht würde.

Dafür stünde dem Kiesabbau auf der beantragten Konzessionsfläche wohl aus ornithologischer Sicht nichts im Wege. „Dort ist die Artenwertigkeit nicht so hoch“, meint Ullrich. Aber noch haben er und seine Kollegen das Nest des Roten Milans nicht gefunden.