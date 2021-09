Zwischen Gammertingen und Engstingen fahren zwei Monate lang keine Züge

Die Bahnstrecke zwischen Gammertingen und Engstingen wird gesperrt, weil die SWEG Schienenwege GmbH darauf Gleisabschnitte mit einer Gesamtlänge von 8,2 Kilometern erneuert, das geht aus einer Pressemitteilung hervor. Die Bauarbeiten finden vom 11. September bis 7. November statt. In dieser Zeit ist der Bahnübergang Silcherstraße in Engstingen gesperrt. Der Bahnübergang für Radfahrer und Fußgänger an der Mozartstraße wird zeitweise gesperrt. Von Sperrungen betroffen sind ebenfalls Feld-, Wald- und Wirtschaftswege zwischen Engstingen und Trochtelfingen – Umleitungen werden örtlich ausgeschildert.

Die Züge werden während dieser Vollsperrung durch einen Schienenersatzverkehr ersetzt. Die Busse des Schienenersatzverkehrs bedienen die folgenden Haltestellen: Engstingen Bahnhof, Trochtelfinger Straße Engstingen, Bahnübergang Haidkapelle, Alb-Gold (am Bahnübergang) Trochtelfingen, Vorstadt Trochtelfingen, Kirche Mägerkingen und Bahnhof Gammeringen. Am Engstinger Bahnhof besteht gesicherter Anschluss zu und von den Zügen aus und nach Ulm Hbf - Schelklingen - Münsingen - Gomadingen. Die Züge auf diesem Streckenabschnitt verkehren planmäßig. Die Fahrradmitnahme ist in den Bussen des Schienenersatzverkehrs nur sehr eingeschränkt möglich ist. Selbstverständlich sind sämtliche Bahnfahrscheine auch in den Bussen gültig.

Was für den Rad-Wander-Shuttle gilt

Der im Rahmen des sonntäglichen Freizeitnetzes verkehrende Rad-Wander-Shuttle der SWEG wird im gesperrten Streckenabschnitt mit HzL-Bussen im Schienenersatzverkehr bedient. Diese Busse fahren bis beziehungsweise ab Engstingen Bahnhof und haben dort selbstverständlich ebenso Anschluss auf die Züge der Schwäbischen Alb-Bahn und die Buslinien des Freizeitnetzes.

Diese Freizeitzüge entfallen

Aufgrund von Bauarbeiten entfallen die Freizeitzüge des SWEG-Verkehrsbetriebs Hohenzollerische Landesbahn von Sonntag, 12. September, an zwischen Gammertingen und Engstingen. Ein Schienenersatzverkehr mit Bus wird angeboten. Der SEV-Bus weist ähnliche Fahrzeiten wie der Zug auf, sodass alle Anschlüsse erreicht werden. Der Kauf von Fahrkarten ist im Bus möglich, jedoch keine Mitnahme von Fahrrädern. Der Bus hält in Gammertingen, Engstingen und Engstingen Schulzentrum am Bahnhof. Die Freizeitzüge zwischen Gammertingen und Engstingen fahren nur sonn- und feiertags bis 17. Oktober. Deshalb endet der Schienenersatzverkehr in diesem Jahr auch an diesem Tag.