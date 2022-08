Zwei weitere Förderprojekte aus Gammertingen profitieren von ELR

Unmittelbar vor Schulferienbeginn hat Peter Hauk MdL, Minister für den Ländlichen Raum und Verbraucherschutz (MLR) in Stuttgart, landesweit 244 besonders dringende Förderprojekte mit einer weiteren unterjährigen Förderentscheidung aus dem beliebten Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum – kurz ELR – bedacht. Die aus der ersten Vergaberunde im Frühjahr noch nicht realisierbaren oder abgeflossenen Projektmittel wurden nun in einer zweiten Runde auf förderfähige, und vor allem schnell umsetzbare Projekte neu bewilligt. Nach der Frühjahrszuteilung hatte die Stadt Gammertingen zusammen mit zwei damals leider nicht berücksichtigten Projektträgern aus der Laucherttalstadt nicht aufgegeben, sondern die letztjährigen Projektanträge nochmals intensiv überarbeitet, ergänzt und dem für ELR zuständigen Ministerium neu vorgelegt. „Unsere beiden ELR-Projekte waren und sind genau richtig im ELR“, so Gammertingens Bürgermeister Holger Jerg.

Mit 200 000 Euro ELR-Fördergelder wird nun das gewerbliche Neubauprojekt eines familiengeführten Gammertinger Handwerksunternehmens aus der Maler- und Lackiererbranche unterstützt. Diese Firma plant konkret im Gewerbegebiet „Herdleäcker II“ unmittelbar nach den Sommerferien einen Neubau einer größeren Gewerbehalle mit Sozial- und Verwaltungstrakt zu erstellen, um dort eine neue Betriebssparte mit weiteren umweltorientierten Lackier- und vor allem Pulverbeschichtungsanlagen aufzubauen. Bislang konnte die Pulverbeschichtung für viele Industrie- und Baubranchenkunden nur sehr beengt und völlig unzureichend im bestehenden älteren Betriebsgebäude in einem anderen Gewerbegebiet erledigt werden. Aktuelle und zukünftige Auftragsbearbeitungen bedürfen für dieses wichtige zweite Standbein des Maler- und Lackiererbetriebes völlig neuer und vor allem zukunftsfähiger Rahmenbedingungen, die sowohl für die Mitarbeiter und Kunden, als auch unter Umweltaspekten besserer Voraussetzungen bieten. Das Familienunternehmen wird einen mehrere Millionen Euro hohen Betrag in diesen neuen Standort und die Pulverbeschichtungsanlagen investieren. Angesichts der aktuellen Energiepreisentwicklung ist sogar geplant mit nachwachsenden Rohstoffen die Trocknungs- und Einbrennanlagen zu beheizen. Auch dieser Ansatz zu mehr Energieeffizienz an Gebäude und Produktionsanlagen sowie die Verwendung erneuerbarer und nachwachsender Energien wurde mit nun dem Maximalfördersatz aus dem Entwicklungsprogramm ländlicher Raum mit 200 000 Euro gewürdigt.

Die Baugenehmigung für das nun zusätzlich geförderte ELR-Projekt als innerörtlicher Neubau in einer Baulücke wurde bereits im Februar von der Baurechtsbehörde im Landratsamt Sigmaringen ausgestellt. Ein junges Ehepaar konnte die innerörtliche Baulücke in Harthausen sichern und plant darauf ein neues Einfamilienhaus in der Ortsmitte des kleinsten Gammertinger Stadtteiles neuzubauen. Dieses Neubauvorhaben wird wegen der Schaffung einer eigengenutzten Wohnung innerhalb einer innerörtlichen Baulücke nun mit 20 000 Euro gefördert. „Der Baubeginn ist jetzt kurzfristig nach der unterjährigen ELR-Programmentscheidung gesichert“; freut sich das junge Bauherrenpaar nach der Fördermittelbotschaft aus Stuttgart. „Gerade mit Blick auf die angespannte Wohnraumsituation und die nachhaltigen Bemühungen der Laucherttalstadt nach neuem Wohnraum und Bauplätzen in allen Stadtteilen“, so Bürgermeister Jerg, „ist ergänzend zu den beiden im Frühjahr schon geförderten Wohnbauprojekten in den Stadtteilen Kettenacker und Harthausen nun das neue Förderprojekt im Stadtteil Harthausen eine wichtige Wohnraumneu-maßnahme in der Reaktivierung von ehemaligen landwirtschaftlichen Gebäudeteilen und/oder der Bebauung von innerörtlichen Baulücken.

Bei der regulären ELR-Fördermittelentscheidung im Frühjahr waren bereits zwei privaten innerörtlichen Wohnbauprojekte in Gammertingen-Harthausen und -Kettenacker mit insgesamt 75.000 Euro sowie ein gewerbliches Vorhaben eines familiengeführten Unternehmens der Dienstleistungsbranche im Stadtteil Bronnen mit 17 300 Euro berücksichtigt worden. Mit den nun beiden weiteren Fördermaßnahmen für Wohnraumschaffung im Innenbereich mit 20 000 Euro und der gewerblichen Maßnahme für ein umweltorientiertes Handwerksunternehmen mit 200 000 Euro konnten wir nun alle fünf im vergangenen Antragsjahr vorgelegten und förderwürdigen Projekte erfolgreich im ELR-Programm platzieren“, so Gammertingens Bürgermeister Jerg. Landesweit sind nun 244 besonders dringliche Projekte in eine unterjährige ELR-Förderung, finanziert aus Rücklaufmitteln, aufgenommen werden; im Landkreis Sigmaringen waren es 14 Maßnahmen.