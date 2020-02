Zunft startet mit Muskelkraft in die Hausfasnet

Der Endspurt der Fasnet hat begonnen, auch für die Gammertinger Narrenzunft Horig. Sie startet am schmotzigen Donnerstag in die Hausfasnet. Was dabei geboten ist im Einzelnen:

In den schmotzigen Donnerstag, 20. Februar, starten die Gammertinger Narren mit der Befreiung der Kindergarten- und Schulkinder. Gegen 8.15 Uhr besuchen zwei Gruppen die beiden Kindergärten in der Kernstadt und lassen sich überraschen, was sich die Erzieherinnen und ihre Mädchen und Jungen an spannenden Spielen für die Hästräger und Musikanten ausgedacht haben. Spätestens wenn die Narren wieder gegangen sind, um die Schüler und Lehrer zu befreien, kennen alle den Schlachtruf der Narrenzunft: „Horig isch dia Katz!“ Nach einer kurzen Mittagspause geht es um 14 Uhr im Schulgarten mit dem Stellen des Narrenbaums weiter – allein durch Muskelkraft. Das dauert zwar länger, beweist aber auch, dass die Zunfträte und ihre Helfer körperlich bestens für die Hausfasnet gerüstet sind. An die Kinder werden Wurst und Wecken verteilt und der SV Bronnen ist mit einem Getränkestand vertreten. Anschließend ist närrisches Treiben in allen geöffneten Lokalen und in der „Elite-Bar“ bei der Alb-Lauchert-Sporthalle angesagt. In der Halle gibt es Kaffee und Kuchen für diejenigen, die es etwas ruhiger angehen wollen.

Ein Höhepunkt der Hausfasnet ist der Bürgerball am Fasnetsamstag, 22. Februar, zu dem die Narrenzunft die Bürger ab 19.30 Uhr in die geschmückte Alb-Lauchert-Sporthalle einlädt.

Dass auch die jüngsten Narren närrisch gut drauf sind, beweisen sie am Fasnetsonntag, 23. Februar, ab 14 Uhr beim Kinderball in der Alb-Lauchert-Sporthalle. Dort werden die Akteure tanzen, singen und schunkeln und ihren Eltern, Geschwistern, Opas und Omas beweisen, dass es auch sie verstehen, zünftig Fasnet zu feiern. Der Eintritt ist frei.

Am Rosenmontag, 24. Februar, erklingen bereits um 6 Uhr schräge Töne in der Stadt: Die historische Katzenmusik unter der Leitung von Gianluca Bonanno macht sich auf den Weg, um die müden Bürger aus ihren Träumen zu wecken und sie musikalisch auf die Fasnet einzustimmen. Viel Zeit, sich zu erholen, hat die Katzenmusik nicht, denn gegen 14 Uhr begleitet sie das historische Narrengericht auf dem Weg zum Rathaus, wo auf der Bühne einige spektakuläre Fälle vermeintlich unbescholtener Bürger abgehandelt werden – wie immer humorvoll vorgetragen und mit im wahrsten Sinne des Wortes „saftigen“ Strafen bedacht.

Traditionell steht der Fasnetdienstag, 25. Februar, ganz im Zeichen des Umzugs durch die Gammertinger Straßen. Angefangen um 14 Uhr beim Trégueuxplatz über die Hohenzollernstraße, Stelle, Sigmaringer Straße und dann abbiegend in die Lindenstraße Richtung Alb-Lauchert-Sporthalle wollen mehr als 50 Zünfte ihre Besucher auf dem Umzugsweg begeistern. Danach können Hästräger und Besucher noch ein paar gemütliche Stunden in der Alb-Lauchert-Sporthalle und in der Elitebar verbringen – beide haben im schon ab 11 Uhr geöffnet – ehe gegen 18 Uhr der Narrenbaum gefällt und die Fasnet verbrannt werden.