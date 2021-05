Zugführer stellt Dieb am Gammertinger Bahnhof

Johannes Schwörer registriert eine „extreme Verunsicherung am Markt“ und „Panikkäufe bei den Firmen“. „Alle versuchen ihre Lager aufzufüllen und heizen damit die aktuelle Misere nur noch mehr an“, erzählt der Chef von Schwörer Haus, einem der führenden Holz-Fertighaushersteller in Deutschland mit Sitz in Hohenstein-Oberstetten auf der Schwäbischen Alb.

Eine sich selbst erfüllende Prophezeiung sei das, was sich gerade auf vielen Baustellen landauf, landab abspiele – Baumaterialien wie Holz, Beton, Stahl oder Dämmstoffe werden knapp, ...