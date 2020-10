Züge zwischen Gammertingen und Engstingen stehen immer noch still

Weil es mit dem Zugverkehr auf der Bahnstrecke zwischen Gammertingen und Engstingen noch immer nicht rund läuft, setzt die Schwäbische Alb-Bahn als Ersatz weiterhin Busse ein – vor allem auch für die Mädchen und Jungen, die Gammertinger Schulen besuchen. Während sich Eltern an anderer Stelle über überfüllte Busse ärgern, reichen die Kapazitäten auf dieser Strecke aus: „Die Besetzung der Busse liegt nach unseren Zählungen in einer Größenordnung, die keinen Bedarf an zusätzlichen Kapazitäten erkennen lässt“, schreibt Bernd Lutz, Sprecher der Schwäbischen Alb-Bahn, auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“. Der eingesetzte unternehmenseigene Bus verfüge auch in Corona-Zeiten über ausreichend Sitzplätze, sodass sich die Frage nach Verstärkerbussen derzeit nicht stelle. „Externe Anfragen liegen uns in diesem Zusammenhang ebenfalls nicht vor“, schreibt Lutz. Grundsätzlich sei die Alb-Bahn bei der Schülerbeförderung ja aber auch mit Zügen unterwegs.