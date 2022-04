Züge und Busse stehen am Montag erneut still

Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten des Verkehrsbetriebs Hohenzollerische Landesbahn (HZL) der Südwestdeutschen Landesverkehrs-GmbH (SWEG) erneut zum Warnstreik aufgerufen. Damit werden am Montag, 25. April, auf der Zollern-Alb-Bahn nahezu keine Züge fahren. Die Busse der HZL werden voraussichtlich komplett stillstehen. Nicht bestreikt wird der Ringzug.

Gewerkschaft will den Druck erhöhen

Über den bevorstehenden Streik informiert der Verdi-Bezirk Fils-Neckar-Alb in einer Pressemitteilung. „Nach drei ergebnislosen Verhandlungsrunden für bundesweit rund 6000 Beschäftigte, die unter den Eisenbahn-Tarifvertrag (ETV) fallen, hatte die Gewerkschaft bereits am 1. April zu ersten Warnstreiks aufgerufen und erhöht nun den Druck vor der vierten Verhandlungsrunde am 26. April in Fulda“, heißt es darin. Geplant seien Aktionen in Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg.

Verdi fordert sieben Prozent mehr Lohn

Verdi fordert für die Beschäftigten eine Lohnerhöhung von sieben Prozent. Die Arbeitgeberseite hatte zuletzt eine Erhöhung von lediglich drei Prozent angeboten. „Nach zwei Monaten Verhandlungen liegt noch immer kein vernünftiges Angebot auf dem Tisch“, wird Verdi-Verhandlungsführer Volker Nüsse in der Mitteilung zitiert. Jeden Monat stiegen die Preise und auch der Druck auf die Beschäftigten und ihre Familien. „Es reicht nicht, den Kopf in den Sand zu stecken. Die Arbeitgeberseite muss sich endlich bewegen.“

Der Aufruf zum Streik gilt für den gesamten Montag – also von Mitternacht bis Mitternacht. Für 11 Uhr ist eine Kundgebung am Zentralen Omnibusbahnhof in Gammertingen geplant.

Warnstreik nicht nur bei der HZL

Wie die SWEG mitteilt, ist vom Streik nicht nur der Verkehrsbetrieb Hohenzollerische Landesbahn betroffen: Die Arbeitsniederlegung betrifft den ganzen Montag über auch alle Busverbindungen des Unternehmens im Landkreis Lörrach und im Kanton Basel-Stadt. Beim SWEG-Verkehrsbetrieb Kraichgau-Wiesloch ist von 4.30 bis 10.30 Uhr neben Walldorf und Wiesloch auch der Bereich Sinsheim betroffen. Busse der SWEG Bus Schwetzingen GmbH im Bereich Schwetzingen und Hockenheim verkehren planmäßig. Das Gleiche gilt für Busse auf SWEG-Linien, die durch Subunternehmer bedient werden.

Bei den Zügen sind nicht nur alle Linien der Zollern-Alb-Bahn betroffen, sondern auch die Strecken Aalen-Ulm-Munderkingen. Ebenfalls betroffen ist die Zugleitstelle in Gammertingen. Dies wiederum hat Auswirkungen auf den Zugverkehr der Schwäbischen Alb-Bahn auf den Strecken Engstingen-Schelklingen und Engstingen-Gammertingen. Keine Auswirkungen hat der Warnstreik auf die Ringzug- und Seehäsle-Verbindungen.

Auch nach dem Streik drohen Ausfälle und Verspätungen

„Die SWEG wird versuchen, ein Grundangebot für die Fahrgäste insbesondere auf den Zugstrecken Aalen-Ulm sowie Ulm-Munderkingen aufrechtzuerhalten“, schreibt das Verkehrsunternehmen in seiner Pressemitteilung. „Jedoch werden im Streikzeitraum an den betroffenen Standorten die Verkehre unter Umständen vollständig eingestellt bleiben müssen.“ Auch nach der Wiederaufnahme der Verkehre müsse teilweise mit Fahrtausfällen sowie Verspätungen gerechnet werden. Eine Ersatzbeförderung für die Fahrgäste könne leider nicht zur Verfügung gestellt werden. Die SWEG bitte betroffene Fahrgäste, auf andere Verkehrsunternehmen und Verkehrsmittel auszuweichen oder den Fahrtwunsch zu verschieben.

So ist die SWEG erreichbar

Über weitere Arbeitsniederlegungen will die SWEG so früh wie möglich informieren. Die Fahrtausfälle werden auf der Internetseite www.sweg.de/verkehrsmeldungen veröffentlicht. Telefonische Auskünfte erteilt die SWEG-Servicezentrale unter der Nummer 07821/9960770.

Der aktuelle Eisenbahn-Tarifvertrag (ETV) war Ende März ausgelaufen. Seitdem befindet sich Verdi in Tarifverhandlungen mit dem Arbeitgeberverband Deutsche Eisenbahnen (AGVDE). Nach den bisherigen Verhandlungsrunden ist eine Einigung zwischen den beiden Parteien bislang nicht abzusehen.