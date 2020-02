Zu früh zu lang in Betreuung: Experte warnt vor psychischen Folgen bei Kindern

In der psychiatrischen Institutsambulanz in Mariaberg ist die Anzahl der ambulanten Behandlungen in den vergangenen Jahren deutlich angestiegen. Lagen sie in den Jahren 2014 bis 2016 jeweils bei knapp 1750 Behandlungen, stiegen die Zahlen über gut 1800 im Jahr 2017 und knapp 2000 im Jahr 2018 auf gut 2100 im Jahr 2019 an – also um 20 Prozent.