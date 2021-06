Zollern-Alb-Bahn modernisiert Bahnanlagen

Im Juni und Juli finden zwischen Hechingen und Gammertingen an verschiedenen Stellen umfangreiche Bauarbeiten an den Bahnanlagen statt, das teilt die SWEG mit. Deshalb müssen von Samstag, 19. Juni, bis einschließlich Sonntag, 11. Juli, alle Züge zwischen Hechingen und Gammertingen ausfallen. Es wird ein Schienenersatzverkehr (SEV) mit Bussen angeboten.

Die SEV-Busse halten in Hechingen am Bahnhof/ZOB an Steig 6 und in Gammertingen wegen des dortigen gesperrten Busbahnhofs in der Bahnhofstraße auf Höhe Bahnhof. Für alle übrigen Halte gelten die im SEV-Fahrplan aufgeführten Bushaltestellen der parallelen Buslinie 9: Schlatt B 32, Jungingen Unterführung, Killer Lamm, Starzeln B 32/Höfle, Hausen B 32/Bahnhof, Burladingen Josef-Mayer-Straße und Rathaus, Gauselfingen Rathaus, Neufra Hohenzollernstraße und Gammertingen Europastraße. Die gewohnten Reiseketten und Anschlüsse bleiben in der Regel erhalten. Zu beachten ist: In den ersten zwei Wochen kann Zug 86306 (Abfahrt in Jungingen um 6.46 Uhr) zusätzlich zum Schienenersatzverkehr fahren, in der dritten Woche (5. bis 11. Juli) verkehrt stattdessen ein zusätzlicher Ersatzbus.

Fahrgäste werden gebeten, sich vorab die Fahrkarten an den Automaten, an den üblichen Verkaufsstellen oder per Smartphone über die Naldo-App zu kaufen. In den SEV-Bussen können keine Fahrscheine verkauft und es können keine Fahrräder befördert werden. Die detaillierten Fahrpläne sind auf Aushängen an den Bahnsteigen zu finden sowie im Internet unter www.sweg.de, www.hzl-online.de, www.efa-bw.de und www.bahn.de. Telefonische Auskünfte erteilt der SWEG-Verkehrsbetrieb Hohenzollerische Landesbahn unter 07471/18 06 11.

Die Gleisbauarbeiten finden im Abschnitt Gammertingen bis Neufra sowie in Hausen-Starzeln, Killer und Jungingen statt – und zwar bereits von Montag, 14. Juni, bis einschließlich Freitag, 23. Juli. Die Arbeiten werden hauptsächlich tagsüber ausgeführt. In Ausnahmefällen geschieht dies auch nachts – in diesen Fällen werden die Anwohner rechtzeitig durch Informationsschreiben benachrichtigt. Es ist mit vermehrtem Baustellenverkehr und bauüblicher Lärmentwicklung zu rechnen, wofür die SWEG die betroffenen Anwohner bereits vorab um Verständnis bittet.