Zollern-Alb-Bahn 2: Bahnanlagen werden im April und Mai modernisiert

Zwischen Hechingen und Gammertingen finden im April und Mai an verschiedenen Stellen umfangreiche Bauarbeiten an den Bahnanlagen statt. Deshalb werden von Montag, 25. April, bis einschließlich Sonntag, 22. Mai, alle Züge auf der Zollern-Alb-Bahn 2 zwischen Hechingen und Gammertingen ausfallen. Es wird ein Schienenersatzverkehr (SEV) mit Bussen eingerichtet. Die SEV-Busse halten in Hechingen am Bahnhof/ZOB an Steig 6 und in Gammertingen am Bahnhof/ZOB an Steig 3. Für alle übrigen Halte gelten die im SEV-Fahrplan aufgeführten Bushaltestellen der parallelen Buslinie 9: Schlatt B32, Jungingen Unterführung, Killer Lamm, Starzeln B32/Höfle, Hausen B32/Bahnhof, Burladingen Josef-Mayer-Straße und Rathaus, Gauselfingen Rathaus, Neufra Hohenzollernstraße und Gammertingen Europastraße. Die gewohnten Reiseketten und Anschlüsse bleiben in der Regel erhalten.

Die Fahrgäste werden gebeten, sich vorab die Fahrkarten an den Automaten, an den üblichen Verkaufsstellen oder per Smartphone über die Naldo-App zu kaufen. In den SEV-Bussen können keine Fahrscheine verkauft und es können keine Fahrräder befördert werden. Die detaillierten Fahrpläne sind auf Aushängen an den Bahnsteigen zu finden sowie im Internet unter www.sweg.de, www.efa-bw.de und www.bahn.de. Telefonische Auskünfte erteilt der SWEG-Verkehrsbetrieb Hohenzollerische Landesbahn unter 07471/18 06 11.

Folgende Baumaßnahmen stehen an:

Gleisbauarbeiten im Bereich Schlatt. Die Einrichtung der dortigen Baustelle hat bereits am 10. April begonnen, wobei bis 24. April in Nachtschichten gearbeitet wird. Es kann zu bauüblicher Lärmentwicklung kommen, wofür die SWEG Schienenwege GmbH die betroffenen Anwohner um Verständnis bittet. Nach Ende der Streckensperrung finden vom 23. Mai bis 12. Juni die Nacharbeiten auf diesem Abschnitt statt – ebenfalls in Nachtschichten.

Instandsetzung mehrerer Bahnübergänge in Burladingen.

Erneuerung von zwei Weichen im Bahnhof Gammertingen. Diese Baumaßnahme dauert vom 4. bis 18. Mai und wird teilweise in Nachtschichten abgewickelt. Auch hierbei kann es zu bauüblicher Lärmentwicklung kommen, wofür die SWEG Schienenwege GmbH die betroffenen Anwohner um Verständnis bittet.

Die Streckensperrung wird außerdem genutzt, um Vegetationsarbeiten auf der gesamten Strecke durchzuführen.