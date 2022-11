Zirkusprojekt an der Grundschule Feldhausen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach einem dreitägigen Training präsentierten die Kinder der Grundschule Feldhausen eine perfekte Zirkusveranstaltung für die Kinder und Angehörigen aus der Region. Bei dem Zirkusprojekt wurden sie unterstützt vom Mitmachzirkus Soluna.

Bunte Kleider, aufgeregte Beine und deutlich gerötete Köpfe zeigten an, dass es um eine größere Aktion ging. Die ansagenden Clowns Katrin und Emma bereiteten die Zuschauer vor und zum Einmarsch liefen alle aktiven Kinder um die Manege und winkten kräftig. Mit einer anspruchsvollen Akrobatik starteten neun Kinder verschiedene Übungen. Aus einer Pyramide wurden nacheinander eine Sitzpyramide und eine Galionspyramide. Danach folgten Handstand, Purzelbaum, Schubkarren, Rad, und Handstand. Voller Stolz wurde dann noch einmal mit allen Kindern zusammen eine Kinder-Pyramide aufgebaut. Daraufhin zeigten zehn Kinder Variationen mit den Flower-Sticks. Die Clownsgruppe sorgte immer wieder zwischendurch für witzige Showeinlagen und brachten das Publikum zum Lachen. Bunt ging es dann beim Seilspringen her. Mühelos sprangen die Kinder in das schwingende Seil ein und bildeten mit dem Doppelseil und dem Gruppenspringen lustige Figuren. In der Folge waren dann vielerlei wechselnde Figuren in der Manege zu sehen. Das Finale bildeten die Seiltänzer, die mit wechselnden Künsten das Publikum zum Staunen brachten.

Zum Abschluss der Zirkusvorstellung kamen alle Kinder in die Manege und sangen aus ganzem Herzen das Schulmottolied „Miteinander“. Anhaltender Beifall vom Publikum brandete auf und führte locker über zum Kaffeetrinken und Verspeisen von leckeren Kuchen und allerlei köstlichen Häppchen in den folgenden Stunden. Die drei Tage „Zirkusprojekt“ haben allen gezeigt, dass die Schülerinnen und Schüler mit etwas Geduld Dinge lernen können, die sie sich vorher selbst oft nicht zugetraut hätten. Die Schülerinnen und Schüler haben dabei ihre Grenzen überwunden und sind teilweise über sich hinausgewachsen. Ein Ziel des Mitmachzirkuses ist es, in der Gruppe durch gemeinsames Handeln voneinander und miteinander zu Zusammenarbeit zu finden, sowie Verantwortung für sich und andere zu übernehmen als Teil des Pädagogischen Konzepts. Das Projekt wurde zu einem Teil durch eine Förderung vom Land Baden-Württemberg finanziert und der Rest wurde vom Förderverein der Schule übernommen.