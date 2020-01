Zimmermeister Johann Wolf renoviert ein Flurkreuz

Mit dem Eintritt in den beruflichen Ruhestand hat sich Johann Wolf aus Gammertingen einem lange ausgesprochenen Versprechen gewidmet. Er hat das Familien-Feldkreuz mit einer Tafel der Heiligen Dreifaltigkeit, welches in Gammertingen auf der Steige Richtung Feldhausen/Inneringen im Bereich Schmalzberg steht, von Grund auf renoviert und erneuert.

Kurz bevor die Serpentinen von Inneringen kommend ins Tal nach Gammertingen führen, geht eine Abzweigung links weg. Wenn man den Blick nach links wendet, kann man seit vergangener Woche das imposante Feldkreuz mit der knapp einen Quadratmeter großen Bildtafel sehen – eine Holzbank lädt zum Verweilen ein. Der Weg ist die frühere Steige und dient noch heute vielen als Abkürzung von Feldhausen nach Hettingen. Das Feldkreuz wurde von Johann Wolfs Großvater, Otto Wolf, im Jahr 1920 errichtet, als Zeichen des Dankes, dass er gesund aus dem Krieg heimgekehrt war. Im Jahr 1990 wurde es zum letzten Mal saniert und damals mit einem neuen Bild des Kirchenmalers Georg Kanz bestückt, erzählt Johann Wolf.

Das Kreuz ist ein Erbstück

Seine Mutter habe ihm und seinen drei Geschwistern das Kreuz vererbt, erzählt Wolf weiter. Es sei nun höchste Zeit gewesen, beim Kreuz noch zu retten, was zu retten ist, so Wolf. Da er schon das Kreuz auf dem Wendelstein, auf dem Teufelstor und am Heiligen Bühl sowie den Bildstock im Neckental erstellt und hergerichtet hat, wusste der emsige Rentner was ihn erwartet. Daher hat er das Projekt angegangen und im Herbst mit der Arbeit begonnen.

Für die umfangreiche Renovierung des Kreuzes und der Sitzbank mit Abschleifen, Ausbessern, Leimen, Grundieren, Lackieren und vieler weiterer handwerklicher Arbeit, investierte der Zimmermeister rund 70 Arbeitsstunden. Zahlreiche Helfer standen ihm zusätzlich zur Seite. So wie Rainer Oswald, der seinen Frontlader zur Verfügung stellte.

Durch einen Zufall wurde Johann Wolf auf Jürgen Metzger aus Inneringen aufmerksam. Metzger ist gelernter Maler und hat eine künstlerische Ader, wie er schon bei zahlreichen Bildern und Werken in und um Inneringen bewiesen hat. Er hat sich des völlig verblassten Bildes der Heiligen Dreifaltigkeit, welches nur noch schemen- und konturenhaft zu erkennen war, angenommen. In mühevoller Detailarbeit ist es Jürgen Metzger in gut 40 Arbeitsstunden gelungen, das Bild nach der alten Vorlage wieder aufzutragen, so dass es mit dem Original völlig identisch ist. Eine dicke Plexiglasscheibe schützt das Bild vor Wind und Wetter und das Eichenkreuz wird mit einem Kupferdach geschützt. „So hält es bestimmt wieder 30 Jahre“, freut sich Johann Wolf.