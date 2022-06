Zigarettenautomat beschädigt

In den vergangenen Tagen hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen Zigarettenautomaten in der Straße „Maiengässle“ vermutlich beim Rückwärtsfahren beschädigt und sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Der Polizeiposten Gammertingen hat Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen sich telefonisch unter 07574 / 92 16 87 zu melden. Ersten Zeugenangaben zufolge soll am Sonntagabend gegen 23 Uhr ein lauter Knall zu vernehmen gewesen, was auf den Unfallzeitpunkt hindeuten könnte. Der Sachschaden an dem Zigarettenautomaten wird auf etwa 200 Euro beziffert.