Zentrum für junge Menschen soll im Frühjahr fertig sein

Das soziale Dienstleistungsunternehmen Mariaberg will im kommenden Frühjahr eine neue Außenstelle im Albstädter Stadtteil Ebingen in Betrieb nehmen. Der Neubau beherbergt sowohl eine sozialtherapeutische als auch eine therapeutische Wohngruppe für junge Menschen im Alter zwischen 6 und 13 Jahren sowie eine psychiatrische Institutsambulanz und eine Schule. Zusammen mit der benachbarten Tagesklinik, die zum Mariaberger Fachkrankenhauses für Kinder- und Jugendpsychiatrie gehört, entsteht ein Zentrum für junge Menschen. Warum dieses so wichtig ist, erläutert das Unternehmen in einer Pressemitteilung.

Linus (Namen geändert) kann sich über Stunden hinweg einen Marienkäfer anschauen, der über seine Finger krabbelt. Er verliert sich in der Betrachtung bis ins letzte Detail. Als ein anderer junger Mann aus der sozialtherapeutischen Wohngruppe stolz ein vierblättriges Kleeblatt präsentiert, das er auf den Hängen in Mariaberg gefunden hat, muss auch Linus auf die Jagd nach dem kleinen Glücksbringer gehen.

Die geht er genauso sorgsam an wie seine Marienkäferstudie: den Blick auf das Gras gerichtet, geht es stundenlang Quadratmeter für Quadratmeter absuchend, halb liegend, halb robbend über die Wiese. Sein Mitbewohner Metin schließt sich an. Eine sozialpädagogische Fachkraft begleitet die autistischen jungen Männer, die beide stark zwanghafte Züge aufweisen, und macht für die beiden einen Wettbewerb daraus. Sie finden nicht nur vier-, sondern sogar fünfblättrige Kleeblätter.

Die lassen sich – ein positiver Nebeneffekt zum Erfolgsgefühl – auch hervorragend an die anderen Klienten des Jugendhilfeangebots verschenken. Dort wohnen zwölf Jugendliche mit einer Doppeldiagnose aus seelischer Behinderung und psychischer Erkrankung in zwei Wohngruppen. Nebenan gibt es zwei therapeutische Wohngruppen, in der junge Menschen mit geistiger und/oder mehrfacher Behinderung und zusätzlich herausfordernden Verhaltensweisen ein Zuhause finden.

„Als Linus zu uns kam, schlief er den ganzen Tag und kam nachts nicht zur Ruhe. Metin war so sehr in seinen Zwängen verhaftet, dass es seinen Alltag einschränkte“, sagt Francesco Staibano, zuständiger Fachbereichsleiter der gemeinnützigen Mariaberger Gesellschaft Ausbildung und Service. Das Team der sozialtherapeutischen Wohngruppe arbeitete in Kooperation mit dem pädagogischen Fachdienst der Ausbildung und Service GmbH und dem Mariaberger Fachkrankenhaus für Kinder- und Jugendpsychiatrie an einer Rhythmisierung des Tages für die beiden. Sabrina Bez vom pädagogischen Fachdienst: „Wir müssen den Jugendlichen Strukturen und Regeln bieten und die Beziehungen zu ihnen immer und immer wieder pflegen.“ Dass Metin mit Linus mittlerweile auf Kleeblattsuche seelenruhig den ganzen Tag im Freien verbringt, zeigt seine Fortschritte.

Die psychisch erkrankten Jugendlichen bringen oft schweres seelisches Gepäck und bedrückende Vergangenheiten mit sich: Selbstverletzung, sexueller Missbrauch und Suizidgedanken gehören zu den Themen, mit denen die Fachkräfte konfrontiert werden. „Da muss man schon etwas aushalten können und auch Lust auf die Klientel haben“, sagt Francesco Staibano.

Ziel der Wohn- und Betreuungsformen ist es, den Krankheitszustand zu minimieren und die persönlichen Ziele des Einzelnen, umzusetzen, damit der junge Mensch in einer Regelform betreut werden kann. „Es geht darum, junge Menschen, die aus dem System gefallen sind, wieder in die Gesellschaft zu integrieren“, sagt Francesco Staibano. Das bedeute, sie zu befähigen, ihren ganz individuellen Lebensweg zu entwickeln. Die Nachfrage für das Jugendhilfe-Wohnangebot ist groß: „Sowohl im Bereich der sozialtherapeutischen Wohngruppe als auch der therapeutischen Wohngruppen werden wir geradezu überrannt“, sagt Staibano.

Für die sozialtherapeutische Wohngruppe mit sechs und die therapeutische Wohngruppe mit acht Wohnplätzen, die derzeit in Albstadt-Ebingen entstehen, sucht Mariaberg noch Mitarbeiter. Arbeiten können dort grundsätzlich alle pädagogischen Fachkräfte, die eine grundständige dreijährige Ausbildung absolviert haben – etwa Jugendheimerziehung, Heilpädagogik, Arbeitserziehung, Sozialpädagogik oder Heilerziehungspflege. Hilfreich ist eine Weiterbildung im Themenbereich der psychischen Erkrankungen, sodass auch Gesundheits- und Krankenpfleger aus dem psychiatrischen Bereich beschäftigt werden können. Auch Praktikumsplätze werden angeboten.