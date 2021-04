Zentral-Apotheke spendet das Corona-Maskengeld

Apothekerin Alexandra Baltisberger hat vor ihrer Apotheke an die Vertreter von fünf Vereinen für ihr Engagement vor Ort Schecks von jeweils 1550 Euro übergeben. Die 7750 Euro kamen durch die Abgabe von FFP2-Masken gegen Covid-19 zusammen. Für jeden Berechtigungsschein wurde ein Eigenanteil von zwei Euro erhoben, den die Zentral-Apotheke nun an die Bevölkerung weitergeben konnte. Die Vereinsvertreter dankten für den unverhofften Geldsegen.

Die Coronavirus-Schutzmasken-Verordnung der Bundesregierung machte es möglich, dass von Mitte Dezember bis Mitte April der Geldbetrag zusammen kam. Berechtigte konnten erst direkt in der Apotheke drei Masken abholen und erhielten ab Januar über ihre Krankenkassen Bezugsscheine, mit denen sie in der Apotheke zweimal sechs Masken abholen konnten. Den zu bezahlenden Eigenanteil von zwei Euro durfte die Apotheke frei verwenden. Schnell war in der Zentral-Apotheke klar, dass dieser Betrag an die Öffentlichkeit weitergegeben werden sollte. Mit einer „solch schönen Summe“ hat das zehnköpfige Team der Apotheke allerdings nicht gerechnet. Apotheken-Chefin Alexandra Baltisberger sagte bei der Übergabe der Schecks, dass möglichst viele Menschen jeden Alters in Gammertingen etwas von diesen außergewöhnlichen Einnahmen haben sollten: „In diesen Zeiten müssen wir zusammenhalten.“

Die Vereine leiden unter den derzeit notwendigen Beschränkungen. Dass das Geld jedoch in guten Händen und für das jeweilige Ziel des Vereins ausgegeben würde, bestätigten Herbert Winkler vom Förderverein des Altenpflegeheims St. Elisabeth, Uwe Müller im Namen der „Tafel“ des Deutschen Roten Kreuzes, Armin Fuchs vom Verschönerungsverein, Anne Gaubatz für den Turn- und Sportverein und Raphaela Weihing vom Förderverein der Lauchterttalschule. Letztere weiß schon, dass das gespendete Geld den Außenaktivitäten der Kinder im Schulhof zugute kommen wird.

Baltisberger sagt über die Pandemie: „Wir wussten nicht, was auf uns zukommt, wir sind froh, dass wir arbeiten durften und wollten etwas zurückgeben.“ Die Beschaffung der Masken sei häufig ein logistisches Problem gewesen. Sie bedankte sich dafür bei ihrem Team und dafür, dass die Mitarbeiter beim Testen in der Apotheke und zudem ehrenamtlich in den Testzentren die Stadt, die Feuerwehr und das DRK unterstützten.