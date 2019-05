Zehntklässler bauen einen Menschenkicker

Zehntklässler des Gymnasiums Gammertingen bauen für den Handwerkerwettbewerb „Mach was – das Handwerksbattle für Schulteams“ einen Menschenkicker. Mit der Fertigstellung des Kickers nimmt das Gymnasium Gammertingen an einem Online Voting teil und tritt gegen andere Schulprojekte aus dem Land an.

Die Projektidee entstand bereits, als die Abiturienten des Gymnasiums Gammertingen für den Abischerz 2017 auf dem Pausenhof einen portablen und ausleihbaren Menschenkicker einzig für diesen Tag aufgebaut hatten. Die anderen Schüler waren begeistert. So nahmen einige Lehrer die Idee auf und setzten sie jetzt im Rahmen eines Handwerkerwettbewerbs der Firma Würth zusammen mit Zehntklässlern um.

Wettbewerb gibt den Impuls

Die Lehrer Walter Businger und Timo Heissel waren 2017 ebenfalls wie die Schüler vom Menschenkicker angetan, doch der Impuls für den Projektstart gab erst der Handwerkerwettbewerb „Mach was – das Handwerksbattle für Schulteams“ der Firma Würth. Mit deren Unterstützung und mit weiteren Firmen, die den Schülern mit Material und Know-how unter die Arme griffen, wurde das Projekt umgesetzt.

14 Zehntklässler arbeiteten in ihrer Freizeit fleißig mit. Die Vorabplanungen erfolgten in rund 30 Stunden im Herbst und Winter vergangenen Jahres. Der Bau und die Erstellung der Videos für die Projektdokumentation, deren Leitung Lehrerin Verena Jannack oblag, wurden in fünf Nachmittagen umgesetzt. An den Projekttagen im Juli soll der Menschenkicker farblich vollendet und aufgebaut werden und dann dauerhaft das Pausenangebot und die Bewegungsmöglichkeiten am Gymnasium Gammertingen erweitern.

Aus der Sicht der betreuenden Lehrer war das Projekt eine Herausforderung, schließlich brachten die Schüler kaum handwerkliche Erfahrungen mit und brauchten deshalb viel Anleitung. Doch wegen der Vorfreude auf das Spielen waren alle mit Freude bei der Sache.

Nach so vielen Mühen würden sich die Gammertinger natürlich auch über einen Erfolg beim Wettbewerb freuen. Dazu brauchen sie möglichst viel Stimmen beim Online Voting, das bis Montag, 3. Juni, läuft. Dem Sieger unter den rund 50 umgesetzten Projektideen winkt eine Reise nach Paris, dem Zweitplatzierten der Besuch eines Fußballländerspiels mit Übernachtung.

Die genauen Links zur Abstimmung sind auf der Seite voting.gymgam.de zu finden.