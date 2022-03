Wütend, traurig, fassungslos: Mahnwache zum Ukraine-Krieg in Gammertingen

Anlässlich des Kriegs in der Ukraine haben sich am Sonntagabend rund 100 Menschen zu einer Mahnwache auf dem Gammertinger Schlossplatz versammelt. Bei der Kundgebung hörten sie aufmerksam den Rednern zu: Gerhard Jaudas (Vorsitzender der CDU Alb-Lauchert Gammertingen), Jörg Scham (Grüne), Matthias Kopp, der den Glaubensimpuls vortrug, und dem Landtagsabgeordneten Klaus Burger (CDU).

Gerhard Jaudas machte gleich zu Beginn seiner Rede allen Anwesenden klar, warum sie gekommen sind: um ein Zeichen zu setzen. „Ein Zeichen für Solidarität mit der Ukraine und dem ukrainischen Volk“, wie Jaudas sagte. „Es ist nicht viel, was wir tun können, aber dieses Wenige ist umso wichtiger. Jetzt, gemeinsam, hier und heute.“

Er machte ebenso klar, dass auf beiden Seiten Tote zu verzeichnen sind und dass jeder Tag zählt, an dem kein Krieg mehr stattfindet. Nach einer Schweigeminute, in der stellvertretend zwei Kerzen angezündet wurden, nahm Gerhard Jaudas das Thema der Mitmenschen mit russischem Migrationshintergrund auf, die zunehmend als Sündenböcke angefeindet würden. Dieses Handeln verurteilte er auf das Schärfste: „Dieser Krieg ist nicht der Krieg des russischen Volkes, dieser Krieg ist Putins Krieg und es wird die Zeit kommen, wo er sich für sein Handeln verantworten muss.“

Jörg Scham sprach von einem „völkerrechtswidrigen Überfall“ Russlands auf die Ukraine. Diese „aggressive Handlung verurteilen wir aufs Schärfste“, sagte er. „Fordern wir deshalb Putin auf, alle militärischen Handlungen unverzüglich einzustellen!“ Die russischen Angriffe auf die Ukraine machten fassungslos, wütend, traurig, ohnmächtig. „Das Leid der ukrainischen Bevölkerung ist riesengroß – die ganze Welt ist geschockt, aber auch ergriffen von der großen Entschlossenheit der Ukrainer, ihre Freiheit zu verteidigen“, sagte Scham. „Deshalb ist es richtig, dass wir sie dabei unterstützen.“ Die zugesagten schnellen Hilfen und die zur Verfügung gestellten Unterkünfte würden nicht ausreichen. Deshalb appellierte Scham auch an die Privatleute, Flüchtlinge aufzunehmen.

Auch Jörg Scham kam auf die Menschen in Russland zu sprechen, „die sich unter großer Gefahr gegen diesen Krieg einsetzen“: „Ihr seid nicht allein, wir sind da, wir stehen hier mit Euch für Freiheit, Demokratie und Frieden!“ Danach fand Matthias Kopp die richtigen Worte in seinem Glaubensimpuls.

„Der Text ist nicht unwesentlich“, sagte Gemeinderätin Birgit Bauer, die die ukrainische Nationalhymne vor dem Spiel der Musiker unter Dirigent Dietmar Pelz übersetzt vorlas.

Zum Schluss kam der Landtagsabgeordnete Klaus Burger zu Wort. „Die Hilfsbereitschaft der Menschen macht Mut“, sagte er. 754 Flüchtlinge aus der Ukraine seien bereits in der Landeserstaufnahmestelle in Sigmaringen angekommen. „Es sind vor allem Frauen und Kinder, die ihre männlichen Angehörigen zurücklassen mussten“, sagte Burger. „Das Opfer, das wir an den Tankstellen lassen müssen, ist gering gegenüber dem des ukrainischen Volkes.“