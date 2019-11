Poetry und Comedy in Reimform präsentieren „Harry und Jakob“ am Freitag, 8. November, um 20 Uhr im Kommunikationszentrum in Gammertingen-Mariaberg.

Harry Kienzler und Jakob Nacken liefern sich einen verbalen Schlagabtausch ohne Rücksicht auf Verluste. Die Wortvirtuosen wirbeln verbales Wirrwarr auf, verquirlen die Welt mit ihren Vorstellungen und erfüllen spontan Wünsche des Publikums. Eintrittskarten im Vorverkauf gibt es zum Preis von 14 Euro (für Menschen mit Behinderung: 10 Euro) in der Buchhandlung Libresso in Engstingen und in der Buchhandlung Mey in Gammertingen. An der Abendkasse kostet der Eintritt 16 beziehungsweise 12 Euro.