Wo setzt Gammertingen den Rotstift an? Diese Frage steht im Mittelpunkt der nächsten öffentlichen Sitzung des Gemeinderats am Dienstag, 8. Februar. Beginn ist um 19 Uhr in der Alb-Lauchert-Sporthalle an der Josef-Wiest-Straße.

Wichtigster Tagesordnungspunkt ist die Beratung und gegebenenfalls Beschlussfassung über den Haushaltsplan 2022. Dabei geht es vor allem um die Frage, für welche Investitionen die Stadt in diesem Jahr Geld ausgeben soll – und ob dazu auch die Stadt- und Kulturhalle gehört, die nach dem letzten Stand insgesamt rund 13,6 Millionen Euro kosten würde.

Zu Beginn der Sitzung stehen Bekanntgaben der Stadtverwaltung und Fragen der Bürger auf der Tagesordnung. Anschließend geht es um die Erneuerung der Energiezentrale in Gebäude 6 der Laucherttalschule, den Wirtschaftsplan 2022 des städtischen Pflegeheims und die Fortführung des Förderprogramms für Familien beim Erwerb von städtischen Baugrundstücken. Weitere Themen sind der Beitritt der Stadt Gammertingen in den Förderverein Hospiz Johannes, die Widmung des südlichen Teilabschnitts des Hettinger Wegs im Stadtteil Feldhausen und die Bekanntgabe von Beschlüssen aus nichtöffentlichen Sitzungen. Zu Ende geht die Sitzung mit Verschiedenem, Wünschen und Anfragen.