Wo Corona-Tests im Laucherttal möglich sind – und wo sie rar werden

Für Corona-Tests in Schulen und Kindergärten stellt das Land Baden-Württemberg die Schnelltests zur Verfügung – pro Woche etwa 4,5 Millionen Stück. Allein an der Gammertinger Laucherttalschule werden pro Woche fast 2000 Tests benötigt, etwa 1130 sind es am Gymnasium. Hinzu kommen 175 Tests pro Woche an der Grundschule Feldhausen. Trotz der gestiegenen Nachfrage nach Schnelltests sei die Versorgung von Schulen und Kindergärten sichergestellt, teilt ein Sprecher des Sozialministeriums auf SZ-Anfrage mit. Auch nach Informationen des Bundesgesundheitsministeriums gebe es keine Hinweise auf einen flächendeckenden Engpass oder eine Knappheit bei Antigentests. „Natürlich spüren auch wir die gestiegenen Preise am Markt“, so der Ministeriumssprecher. Details könne er aufgrund des Betriebs- und Geschäftsgeheimnisses allerdings nicht nennen.