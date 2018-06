Windparkgegner Roos fordert Jerg heraus

Ein Windparkgegner fordert Bürgermeister Holger Jerg heraus: Jürgen Roos, Ortschaftsrat aus Kettenacker, hat neben weiteren weniger ernstzunehmenden Kandidaten seine Bewerbung abgegeben. Am gestrigen Dienstag endete die Bewerbungsfrist. Neben Holger Jerg und Jürgen Roos wollen Dr. Horst-Ernst Raichle (Reutlingen) und Michael Eckhardt (Hannover) Bürgermeister von Gammertingen werden. Eckhardt steht für die Nein-Idee. Beide Kandidaten hatten sich zuletzt erfolglos in diversen Kommunen beworben. Die Unterlagen der Bewerber waren nach Angaben des Hauptamts vollständig. Über die Zulassung der Bewerbungen entschied am Abend der Gemeindewahlausschuss. Darüber werden wir noch berichten.

„Ich bin von verschiedener Seite angesprochen worden“, sagt Jürgen Roos, die Leute hätten gesagt, wenn es eine Alternative gäbe, würde sich Jerg schwertun. Wenn die Bürger einen Neuanfang und Veränderung wollten, dann könnten sie ihn, Roos, wählen, sonst bleibe halt alles beim Alten. Seine Kandidatur möchte er auf keinen Fall auf die Windkraft-Gegnerschaft reduziert sehen, generell könne man seine Motivation damit begründen, dass 16 Jahre Jerg genug seien. „Wenn man durch Gammertingen fährt, dann sieht man doch, dass einiges im Argen liegt“, sagt Roos.

Jürgen Roos ist von Haus aus Betriebswirt und war über lange Jahre Verkaufsleiter für Süddeutschland einer großen Einzelhandelsfirma. Er betreute 34 Filialen mit rund 400 Mitarbeitern. 2009 ist er in die Firma seiner Frau eingestiegen. Die Firma befasst sich mit Vermögens- und Subventionsberatung für die private Altersvorsorge. „Ich habe mich in meinem Berufsleben immer voll eingesetzt für das, was gerade anlag, und so werde ich das auch künftig tun“, sagt Roos.

Er wolle für Gammertingen neue Perspektiven bieten. Es gebe ja im Rathaus Topp-Leute und er sei sicher, mit deren Unterstützung bekomme er den Neuanfang hin. Jetzt wolle er sehen, was der Wahlkampf bringe und ob der sauber bleibe. Nach der Sitzung des Wahlausschusses wolle er dann auch zu konkreten Themen Stellung beziehen, sagt Roos.

In Gammertingen wird am 8. März ein neuer Bürgermeister gewählt. Der 52-jährige Jerg ist seit 1999 Bürgermeister und strebt eine dritte Amtszeit an.