Windkraftgegner scheitern am Gemeinderat

Die jüngste Sitzung des Gammertinger Gemeinderats ist mit Spannung erwartet worden. Wurden doch die Abstimmungen als Grundsatzentscheidung zum Bau des Windparks in Kettenacker empfunden. Der Verein für Mensch und Natur hatte 247 Unterschriften gesammelt und damit bewirkt, dass die Forderungen der Windparkgegner auf die Tagesordnung gesetzt wurden. Sie forderten: die Planungen bis Oktober 2017 ruhen zu lassen, einen eigenen Bericht über die gesundheitlichen Gefahren, die von Windrädern ausgehen, zu erstellen und die Planungen für die Ausgaben- und Einnahmen offenzulegen. In einem weiteren Punkt erteilte der Gemeinderat das gemeindliche Einvernehmen für das Genehmigungsverfahren. Die Verwaltung hatte mehrere Fachvorträge vorbereitet. An der Sitzung beteiligten sich etwa 100 Zuhörer. Folgende Themen wurden angesprochen.

Zum Thema Infraschall referierte Markus Schmerbeck von der Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz. Er stellte die Ergebnisse des jüngsten Forschungsprojekts vor und sagte: „Infraschall wird von verschiedenen Quellen hervorgerufen, Windanlagen leisten dazu keinen wesentlichen Beitrag.“ In 700 Metern Entfernung sei bei Messungen praktisch kein Unterschied mehr zwischen Hintergrundgeräusch und Anlage festgestellt worden. Auch Erschütterungen seien in 300 Metern Entfernung vom Windrad nur noch sehr gering.

Auf Anfrage des Moderators Michael Wormer sagte Schmerbeck, das Messprogramm sei anerkannt von der Wissenschft und nicht beeinflusst von der Politik. Dem widersprach Vera Biener, die als Vertrauensperson in der Sitzung im Namen der Windkraftgegner zu Wort kam. Sie sagt, die LUBW sei mittlerweile sehr wohl eine politische Institution. Sie nannte ein Zitat aus einem Bericht der LUBW aus der Zeit, bevor sie dem Umweltministerium unterstellt wurde: „Der Organismus kann durch die Belastung des Herz-Kreislauf-Systems dauerhaft geschädigt werden.“

Süffisant merkte der Kettenacker Gemeinderat Franz Hanner an: „Ich würde auch nicht an dem Ast sägen, auf dem ich sitze.“ Die von der LUBW für die Studie beauftragte Firma Wölfle sei in die Windkraft involviert. „Vielleicht rennen wir zu schnell in einer Richtung, ohne das Ganze zu überprüfen“, so Hanner. Markus Schmerbeck konterte: Das Büro Wölfle könne keine Gefälligkeitsmessungen machen, das würde irgendwann zurückschlagen. Nach weiteren Anfragen und Bedenken sagte Schmerbeck: Die LUBW könne „guten Gewissens“ dem Gemeinderat empfehlen, den Windpark weiter zu planen.

Zu Beginn der Diskussion um das Ruhenlassen der Planungen erläuterte der juristische Berater der Stadt Gammertingen, Thomas Baumeister, dass der Schuss nach hinten losgehen könne. Wenn der Gemeinderat dem Wunsch der Windkraftgegner nachkomme, könnten sie das Gegenteil von dem erreichen, was sie eigentlich wollen. „Wenn die Stadt die Planungen für den Flächennutzungsplan nicht weiter forciert, hat sie keine Steuerung mehr“, fügte Bürgermeister Holger Jerg hinzu. Dann könne für jede beliebige Fläche ein Bauantrag gestellt werden.

Dazu der Ortsvorsteher von Kettenacker, Matthias Gulde: Durch die Weiterführung der Planungen könnten jedoch Tatsachen geschaffen werden, die nachher doch nicht genehmigungsfähig seien, weil neue Erkenntnisse hinzukämen. Jerg ist jedoch der Ansicht, dass die drei Zonen, die der Gemeindeverwaltungs- verband ausweist, Bestand haben werden. Der Kettenacker Gemeinderat Franz Hanner warf der Stadt vor, „sie zieht das ohne das Einverständnis der Kettenacker durch“.

Einer der Forderungen in dem Einwohnerantrag kam die Stadtverwaltung gleich nach. Kämmerer Siegfried Hagg machte deutlich, dass die Stadt bisher keine Ausgaben für die Planungen des Windparks hatte. Indirekt habe es Ausgaben für den Flächennutzungsplan gegegeben, den Gammertingen zusammen mit den anderen drei Laucherttalgemeinden auf den Weg bringt. Das seien bisher für Gammertingen etwa 66 000 Euro gewesen, weitere 13 000 Euro kämen schätzungsweise noch hinzu. Zu den erwarteten Einnahmen aus dem Windpark sagte Hagg: Die Stadt gehe von einer Gesamtpacht von 57 000 Euro pro Jahr aus. Davon fließt etwa die Hälfte ins Stadtsäckel, die anderen Flächen seien im Privatbesitz. Allerdings hätten bisher lediglich die Hälfte der Eigentümer einen Vertrag unterschrieben.

Zu den Windverhältnissen gab es in der Sitzung erstmals eine deutliche Aussage. Mit dem Windmessmast der EnBW sei bisher ein Durchschnittswert von 5,9 bis 6,0 Meter pro Sekunde gemessen worden, teilte der Geschäftsführer der Stadtwerke (GEW), Manfred Schaller, mit. Er stellte das Projekt Windpark in der Sitzung ausführlich vor und sagte, bei den Windverhältnissen könne man auf jeden Fall davon ausgehen, dass der Windpark wirtschaftlich arbeiten werde. Das sei eine gesicherte Rendite für die Windsparbriefe, die die GEW ausgeben wolle.

Und so wurde abgestimmt: Beim Punkt eins – Planungen ruhen lassen – stimmte die Mehrheit dagegen; die Gemeinderäte Gerhard Jaudas (Feldhausen) und Thomas Schmid (Harthausen) enthielten sich. Der Kettenacker Gemeinderat Franz Hanner stimmte mit der Mehrheit. Offenbar habe er sich von den Argumenten des Beraters der Stadt überzeugen lassen, hieß es. Beim zweiten Punkt – eigener Bericht über gesundheitliche Schäden – enthielten sich die drei Gemeinderäte von der Alb, der Rest lehnte den Antrag ab. Zum Bericht über die Ausgaben und Einnahmen gab es keinen Beschluss. Beim zweiten Tagesordnungspunkt – gemeindliches Einvernehmen – stimmte die Mehrheit für die Erteilung, die drei Älbler waren dagegen.