Wie Hebammen in der Corona-Krise junge Eltern unterstützen

Um junge Eltern trotz des allgemeinen Mangels an Hebammen zu unterstützen, bietet der Landkreis Sigmaringen Sprechstunden in Gammertingen, Sigmaringen und Bad Saulgau an. Vor einem Jahr wurde das Angebot in Gammertingen ausgebaut. Hebamme Melanie Gottwalt, die dort als Ansprechpartnerin zur Verfügung steht, spricht mit SZ-Redakteur Sebastian Korinth über Themen, die Mütter und Väter bewegen, Telefon-Beratung in Zeiten der Corona-Krise und ihr persönliches Highlight in der Sprechstunde.

Wegen der Ausbreitung des Coronavirus können Sie Ihre Hebammensprechstunde zurzeit nur telefonisch anbieten. Können Sie denn am Telefon überhaupt erklären, wie man ein Baby badet oder ihm die Fingernägel schneidet?

Das ist tatsächlich eher schwierig. Aber um solche Themen geht es in der Sprechstunde meistens auch nicht.

Worum denn?

Typische Fragen drehen sich darum, warum das Kind in der Nacht schlecht schläft, um Probleme beim Stillen oder die Einführung der Beikost. Solche Dinge lassen sich auch ganz gut am Telefon besprechen. Anderes geht besser im persönlichen Gespräch. Wir Hebammen nehmen ja schon eine Sonderstellung ein: Frauen offenbaren uns intime Sorgen. Wenn sie zum Beispiel eine traumatische Geburt erlebt haben und noch einmal mit jemandem darüber reden möchten, der nicht dabei war – dann haben wir ein offenes Ohr. Oft ist es dann aber so, dass ich meine Gesprächspartnerin vorher noch nie gesehen habe. Und in solchen Fällen ist der persönliche Austausch besser als der telefonische.

Die Hebammensprechstunde in Gammertingen gibt es seit Oktober 2018. An wen richtet sich das Angebot?

Die Sprechstunde ist aus einer Krabbelgruppe im Familienzentrum St. Martin heraus entstanden. Die damalige Leiterin Christine Manz hat sich beim Landratsamt ganz stark dafür eingesetzt, dass eine Hebamme hinzu kommt, die den Eltern als Ansprechpartnerin zur Verfügung steht. Irgendwann hatte ich dann aber das Gefühl, dass so ziemlich alle Fragen besprochen sind und dass es in der Krabbelgruppe kaum noch neue Teilnehmer gibt. Deshalb haben wir die Sprechstunde vor einem Jahr ausgeweitet. Sie richtet sich nicht nur an werdende und junge Eltern, sondern an alle, die mit der Betreuung von kleinen Kindern zu tun haben.

Und wer kommt tatsächlich zu Ihnen?

Überwiegend Mütter, deren Babys zwischen drei und sechs Monate alt sind. Hin und wieder kommen aber auch Frauen, die auf der Suche nach einer Hebamme sind. Es hat sich tatsächlich aber auch schon eine Oma an mich gewandt, die sich erkundigt hat, wie sie ihre Tochter bei der Kindererziehung unterstützen kann. Das war mein persönliches Highlight.

Haben Sie auch mal einen Vater zu Gesicht bekommen?

Nein, in der Sprechstunde bisher nicht.

Wie stark ist Ihre Sprechstunde denn grundsätzlich nachgefragt?

In der Anfangszeit gab es schon den einen oder anderen Termin, zu dem niemand gekommen ist – anders zum Beispiel als in Sigmaringen, wo es ein ähnliches Angebot gibt. Im Laufe der Zeit haben sich aber auch in Gammertingen peu a peu immer mehr Mütter an mich gewandt. Inzwischen ist es ein Auf und Ab: Manchmal kommen drei bis vier Frauen, manchmal sind es weniger. Warum das so ist, kann ich nur schwer sagen. Vielleicht ist es durch die Nähe zum Zollernalbkreis und zum Landkreis Reutlingen für schwangere Frauen leichter, eine freiberufliche Hebamme zu finden. Vielleicht muss das Angebot aber auch einfach noch bekannter werden. Alles in allem finde ich aber wichtig, dass es die Sprechstunde gibt. Eine entsprechende Nachfrage gibt es in jedem Fall.

Können Sie absehen, wann Sie Ratsuchende auch wieder persönlich betreuen können?

Bisher nicht, nein. Solange das so ist, versuchen wir das Beste draus zu machen – bis es wieder persönlich geht dann eben am Telefon.