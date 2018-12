Wie ein Lebenswerk zum Schandfleck wurde

Es ist eine Geschichte, bei der der gesunde Menschenverstand gleich mehrfach an seine Grenzen stößt. Eine Geschichte, die das Vertrauen der Betroffenen ins deutsche Rechtssystem tief erschüttert hat. Und eine Geschichte, bei der kein Ende abzusehen ist: Knapp ein Jahr nach der Verurteilung des Verursachers ist immer noch nicht klar, wie es mit dem quecksilberverseuchten Haus mitten in Gammertingen weitergeht.

Für den zuständigen Schornsteinfeger ist es eigentlich ein Routine-Einsatz, als er im November 2015 den Kamin im Gebäude an der Hohenzollernstraße unter die Lupe nimmt. Doch der Routine-Einsatz entpuppt sich schnell als ein Vorfall, der deutschlandweit seinesgleichen sucht. Denn als dem Schornsteinfeger in großer Menge eine silberne Substanz auffällt, stellt sich heraus, dass es sich um Quecksilber handelt. Die Polizei, das Gesundheitsamt und weitere Behörden werden eingeschaltet, das Haus evakuiert.

Später kommt heraus: Ein Bewohner hatte seinen Ölofen durch einen Schwedenofen ersetzt – und diesen dazu benutzt, Amalgam zu schmelzen. Das gewonnene Silber machte er zu Geld. Wie lange er dieses schmutzige Geschäft betrieb? Welche Mengen er dabei bearbeitete? Wo das Amalgam herkam? Wer sich an diesem Handel beteiligte? All diese Fragen sind bis heute offen. Und werden es vermutlich auch bleiben.

Dabei musste sich der Verursacher der Katastrophe Anfang dieses Jahres einer Verhandlung vor dem Landgericht Hechingen stellen. Der Vorwurf: schwere Gefährdung durch die Freisetzung von Giften. Die Strafe: zwei Jahre Haft auf Bewährung. Der Mann bleibt also auf freiem Fuß. Dieses vergleichsweise milde Urteil begründete das Gericht mit einer positiven Sozialprognose. Der damals 70-Jährige habe bereits 24 Jahre lang im Gefängnis gesessen, seine Frau sei schwer krank. Für ihn gebe es keine Veranlassung mehr, erneut kriminell in Erscheinung zu treten.

Strafe zur Bewährung ausgesetzt

Doch das Leben der Hausbesitzerin und ihres Ehemannes hat der Täter ruiniert. Das Paar, das seit Jahrzehnten im Eigenheim direkt nebenan lebt, hatte mit den Mieteinnahmen aus dem inzwischen verseuchten Haus seine kleine gesetzliche Rente aufgebessert. „Was für uns so schwer verständlich ist: Während der Verursacher mit einer Bewährungsstrafe davon kommt, müssen meine Eltern als Hausbesitzer sämtliche Konsequenzen tragen“, sagt Margarethe Wissmann-Darwish, Tochter der Eheleute.

Nicht nur das findet Wissmann-Darwish unfair. Weil der Täter von weniger als 500 Euro Rente pro Monat lebt, laufen bei ihm sämtliche Forderungen ins Leere. Während bei ihm der Staat für die Kosten der juristischen Auseinandersetzung aufkommt, müssen die Hausbesitzer fast alles alleine stemmen. „Immerhin sind uns die Stadt Gammertingen und das Sigmaringer Landratsamt entgegengekommen, wo es nur ging“, sagt Margarethe Wissmann-Darwish. Doch das ist nur ein Tropfen auf den heißen Stein: Das Haus abzureißen und das verseuchte Material zu entsorgen, würde einer ersten groben Schätzung zufolge rund 3,5 Millionen Euro kosten. Eine Summe also, die keiner der Beteiligten stemmen kann.

Dennoch will Margarethe Wissmann-Darwish weiter kämpfen. Für ein kleines bisschen Gerechtigkeit. Für ein Minimum an Wiedergutmachung. „Das bin ich meinen Eltern schuldig“, sagt sie. Und so schreibt sie weiter ohne Ende Briefe: an Rechtsanwälte, an Versicherungen, auch an den Täter. Diesen hat sie inzwischen mehrfach zur Räumung seiner Wohnung aufgefordert, in der sich Unmengen an kontaminiertem Müll befinden. Selbst ein Teilerfolg ist bislang ausgeblieben. Schreiben an eine Versicherung zum Beispiel bleiben bis heute unbeantwortet.

Schandfleck mitten in der Stadt

Es handelt sich also auch um eine Geschichte, die nur Verlierer kennt. Dazu zählt Margarethe Wissmann-Darwishs Mutter, die durch den Stress zum Pflegefall geworden ist. Dazu zählen die ehemaligen Hausbewohner, in deren Urinproben eine Quecksilber-Belastung festgestellt wurde. Dazu zählen die Eigentümer, die die Immobilie nicht einmal mehr verschenkt bekämen. Dazu zählt auch die Stadt Gammertingen, in deren Mitte ein wahrer Schandfleck entstanden ist. Denn das eigentliche Haus steht ebenso leer wie einige Wohnungen und Gewerbeflächen in unmittelbarer Nähe.

Knapp ein Jahr nach dem Gerichtsurteil wird Margarethe Wissmann-Darwish immer noch regelmäßig auf das Haus ihrer Eltern in Gammertingen angesprochen. Doch auch für sie gibt es immer noch mehr Fragen als Antworten. Und die wichtigste bleibt vermutlich auch in den kommenden Jahren unbeantwortet: Was mit dem Haus passiert? „Ich weiß es nicht.“