Werkschau in Mariaberg

Das Jubiläum des diakonischen Trägers Mariaberg wird dieses Jahr auch durch seine künstlerischen Ateliers gewürdigt: Im Rahmen der Ausstellungsreihe „Kunst im Kloster“ eröffnet am Sonntag, 27. November, eine Vernissage die Werkschau unter dem Titel „hundertfünfundsiebzig“, heißt es in einer Mitteilung von Mariaberg.

Künstlerinnen und Künstler mit Behinderung aus dem Atelier 5, dem Offenen Atelier, dem Dienstagsweben und dem Kunstkeller der Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren Mariaberg präsentieren ihre Werke. Als besonderer Gast nimmt auch das im Frühjahr 2021 gegründete Atelier Grafeneck mit Kunstwerken an der Ausstellung teil.

Vor 175 Jahren wurde die damalige „Heil- und Pflegeanstalt Mariaberg“ gegründet. Dazu gehören Höhen und Tiefen, Feste und Krisen, Alltagsleben und Ausnahmesituationen, geht es aus der Mitteilung hervor. „Das ganze Leben bietet eine Fülle an Möglichkeiten und Begebenheiten – und dazu sind Bilder da, zum Ausdrücken und Zeigen und Verarbeiten. In der Werkschau zeigen die Künstler, was das Leben alles so zu bieten hat“, wird Kuratorin Svenja Keller, künstlerische Leitung des Atelier 5, zitiert.

Mariaberg und Grafeneck verbindet eine gemeinsame Geschichte: 61 Menschen mit Behinderung wurden im Rahmen der „Euthanasie“ während des Nationalsozialismus von Mariaberg nach Grafeneck gebracht und dort ermordet. Mariaberg gedenkt ihrer in Gottesdiensten, Veranstaltungen, mit einem Mahnmal neben der Klosterkirche sowie in der seit 2020 in Mariaberg dauerhaft installierten Gedenkausstellung im Klostergebäude. Eine Zusammenarbeit mit der Samariterstiftung Grafeneck im Jubiläumsjahr lag also nahe: „Ein Akt der Verbundenheit und Freundschaft. Kreativität und Kultur ist das, was die Menschen eint“, so Keller weiter.

Zur Vernissage am Sonntag ab 14 Uhr in der Mariaberger Klosterkirche sind Interessierte eingeladen. Der Eintritt zur Ausstellung ist frei. Diese kann bis zum 4. Juni in den Fluren des ehemaligen Klostergebäudes zu den Büroöffnungszeiten montags bis donnerstags von 8 bis 17 Uhr, freitags von 8 bis 15 Uhr und an Sonn- und Feiertagen während der Kirchenöffnungszeiten besichtigt werden.