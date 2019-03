Werke von Beethoven beim nächsten Schlosskonzert

Der Verein Gammertinger Schlosskonzerte lädt für Samstag, 23. März, zum nächsten Kammerkonzert ein. Gute Bekannte in Gammertingen, drei Musikprofessoren, die gleichzeitig exzellente Kammermusiker sind: Anke Dill (Violine), Justus Grimm (Violoncello) und Florian Wiek (Klavier) haben sich das Ziel gesetzt, alle Klaviertrios von Ludwig van Beethoven an drei Abenden in Gammertingen aufzuführen. Nachdem im März 2018 der erste Abend stattgefunden hat, folgt der zweite Abend am Samstag, 23. März, um 19 Uhr.

Im Saal des Rathauses Gammertingen erklingen folgende Werke: Variationen Es-Dur op. 44, Klaviertrio G-Dur op.1/2 und Klaviertrio B-Dur op. 97 „Erzherzog-Trio“. Der dritte Abend ist für Samstag, 16. November, geplant.

Das Trio

Anke Dill wurde bereits mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet. Die Geigerin konzertiert als Solistin und Kammermusikerin in Europa, Japan, China und Amerika. Ihre Lehrtätigkeit begann sie 2001 an der Musikhochschule Lübeck. 2004 wurde sie auf eine Professur für Violine an die Musikhochschule Stuttgart berufen. Ihre Studenten wurden mit internationalen und nationalen Preisen ausgezeichnet und erhielten feste Stellen und Verträge in namhaften Orchestern wie das Kammerorchester Stuttgart, SWR Sinfonieorchester und Staatsorchester Stuttgart.

Justus Grimm, 1970 in Hamburg geboren, erhielt seinen ersten Violoncello-Unterricht im Alter von fünf Jahren. Er war von 1999 bis 2012 Solocellist an der Oper in Brüssel. Nach Dozententätigkeit an der „Chapelle Reine Elisabeth“ in Brüssel folgte er einem Ruf als Professor für Violoncello und Künstlerischer Leiter an das Königliche Konservatorium Antwerpen.

Der 1972 in Bonn geborene Florian Wiek studierte an der Musikhochschule Köln, in Paris und in Hamburg. Bei Interpretationskursen Zusammenarbeit unter anderem mit Isaac Stern, Yo Yo Ma, Bruno Leonard Gelber, Alban Berg Quartett und dem Beaux Arts Trio. Florian Wiek ist seit 2004 Professor für Klavier und Klavier-Kammermusik an der Musikhochschule Stuttgart.