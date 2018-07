Die Gammertinger Stadtverwaltung ist im Dilemma. Einerseits ärgern sich Bürgermeister und Stadtbaumeister darüber, dass Trauernde bei der Urnenwänden Blumen, Kerzen und andere Andenken ablegen, diese aber nicht mehr wegräumen. Andererseits möchte man das Ganze pietätsvoll angehen und die Trauernden nicht vor dem Kopf stoßen. Noch ist kein Ausweg in Sicht.

Ignaz Stösser

In der Hoffnung, einen guten Tipp zu bekommen, sprach Bürgermeister Holger Jerg das Problem in der jüngsten Gemeinderatssitzung an. „Die Wände werden immer mehr zur Ablagerung von verwelkten Blumen“, klagte er. Ihn und Stadtbaumeister Helmut Neuburger, der hier immer wieder nach dem Rechten sieht, stören nicht so sehr die frischen Blumen, sondern speziell die verwelkten oder die vergilbten Zetteln mit Kinderzeichnungen und ähnliches. Die Leute würden die Sachen hinbringen und stehen lassen.

„Das Wegräumen muss dann der Bauhof übernehmen“, fügte der Stadtbaumeister hinzu. Oft hat er auch schon selbst Hand angelegt. Aber das sei eine undankbare Sache, versicherte er, denn die Leute würden ungehalten reagieren. „Da wird man dann auch noch angeraunzt, warum man denn die eine oder andere Schale weggestellt hätte“, so Neuburger.

Den Bauhofmitarbeitern möchte die Stadt diese Arbeit nicht aufbürden. Am liebsten wäre es dem Bürgermeister und dem Stadtbaumeister, wenn die Leute nach einigen Tagen wiederkämen, um die unschön gewordenen Blumen und anderen Dinge wieder zu beseitigen. Noch lieber wäre es ihnen, die Trauernden würden hier erst gar nichts ablegen. Dafür gebe es doch das Urnengrab. Hier sei es sogar erwünscht, dass die Angehörigen die Grabstelle pflegen würden. Die Urnenwand sei hingegen für Angehörige gedacht, die keine Zeit oder Möglichkeit für die Grabpflege hätten.

Dass es auch anders geht, zeigt die Stadt Sigmaringen. Hier sei bei den Stehlen extra ein Absatz für Blumen und Kerzen angebracht worden, sagte Gemeinderat Josef Vogelsang in der Gemeinderatssitzung. Und selbst die Sigmaringer Stadtverwaltung scheut nicht davor zurück, manchen Verstorbenen mit einem Kranz von der Stadt zu ehren. Der liegt dann ebenfalls auf diesem Absatz.

Wie überall auf den Friedhöfen geht auch in Gammertingen der Trend in Richtung Urnenwand. Hier gibt es diese Bestattungsmöglichkeit seit sechs Jahren. Innerhalb dieser Zeit wurden 57 der 60 Nischen belegt. Nun hat die Stadt weitere zwei Wände mit zusammen nochmals 60 Plätzen aufgebaut. Die erhofften Ratschläge haben Bürgermeister und Stadtbaumeister von den Gemeinderäten allerdings nicht bekommen. Man hofft weiter, sich mit den Bürgern irgendwie arrangieren zu können.