Weihnachten soll nicht zu kurz kommen

Die Evangelische Verbundgemeinde Gammertingen-Trochtelfingen bietet auch unter Pandemiebedingungen Seelsorge und gemeinsames Feiern von Advent und Weihnachten an. Im neuesten Gemeindebrief sind die Termine für den Vierten Advent und die Weihnachtstage veröffentlicht. Wo möglich, sind in diesem Jahr Gottesdienste und Treffen im Freien geplant. Von Veringenstadt bis Trochtelfingen haben die Besucher an mehreren Orten Gelegenheit, die Geburt Christi gemeinschaftlich, wenn auch mit Abstand, zu feiern.

Organistin und Chorleiterin Ulrike Göggel ist überzeugt, dass das Bedürfnis, Weihnachten feiern zu können, nicht zu kurz kommt: „Wir halten das Fest hoch, so anstrengend es auch ist.“ Vieles musste angepasst werden. Als Chorleiterin kann Göggel zurzeit nicht aktiv sein, auch das beliebte Krippenspiel musste abgesagt werden. Als Ersatz für den in Gammertingen traditionellen „lebendigen Adventskalender“ wurden an den Adventssonntagen Kerzen angezündet sowie mit Liedern und Geschichten auf Weihnachten eingestimmt. Am vierten Adventssonntag wird es zudem mit dem Team der Evangelischen Kirche Gammertingen wieder eine Waldweihnacht im Loh geben. Beginn ist um 18.15 Uhr. Am Stadion können die Teilnehmenden parken, der Weg wird gut beleuchtet sein.

Agnes Heinzelmann und ihr Team kümmern sich vor allem um die Jüngsten in der Kirchengemeinde. Jeden Adventssamstag wurden und wird um 16.30 Uhr an der geschmückten Kirchentüre im Freien erzählt, wie es Maria und Josef in Bethlehem ergangen ist. Für Heiligabend haben sie drei Kindergottesdienste vorbereitet: um 11 Uhr in Harthausen am Brunnen, um 14 Uhr in Gammertingen, bei der Firma Lorch, Schelmengartenstraße 8 und um 16.30 Uhr an der Hochbergkapelle oberhalb von Neufra.

Die Gottesdienste finden in diesem Jahr an Heiligabend ausschließlich im Freien statt. Pfarrer Ulrich Deißinger konnte im Laufe des Jahres feststellen, dass die Gläubigen gerne draußen die Gottesdienste besuchen und ist überzeugt, dass Christi Geburt so auch unter Pandemie-Bedingungen festlich in den Mittelpunkt gerückt werden kann: Um 15.30 Uhr wird er einen Waldweihnachtsgottesdienst in der Veringer Hütte (zwischen Veringenstadt und Inneringen, unterhalb der Buchhöfe) halten. Anton Roggenstein sorgt für die musikalische Begleitung. Anschließend, um 17.30 Uhr, hält Pfarrer Deißinger einen Christvespergottesdienst, mit Johannes Bals von der Bläserei Mariaberg, auf dem Schlossplatz hinter dem Rathaus in Gammertingen und in Sichtweite der Evangelischen Kirche. Extra dafür hat die Stadt einen zusätzlichen Christbaum aufgestellt, den Mesnerin Sandra Baur, wie schon die Kirchentüre, weihnachtlich schmückte. In den vergangenen Jahren wurde am Ende des Gottesdienstes das Friedenslicht aus Bethlehem in der dunklen Kirche weitergegeben. Auf dem Schlossplatz geht dies wegen des Abstandsgebots nicht, dafür gibt es die Möglichkeit, nach dem Gottesdienst in der evangelischen Kirche an der dort aufgestellten Krippe das Friedenslicht zu holen. Jeder sollte dazu eine Kerze mitbringen. Es wird auch darum gebeten, schon zu Hause auf einem Zettel Name und Telefonnummer aufzuschreiben und diesen am Gottesdienstort abzugeben. Das erspart eine Warteschlange bei der Registrierung. Wer möchte, kann das entsprechende Kontaktformular im Amtsblatt verwenden. Auf dem Marktplatz in Trochtelfingen wird ein Ökumenischer Gottesdienst um 17 Uhr mit Pfarrer Ekkehard Roßbach und Diakon Harald Stehle gefeiert. Auch in Mägerkingen (15.30 Uhr), Mariaberg (17 Uhr) und Hausen an der Lauchert (18 Uhr) gibt es Christvespern.