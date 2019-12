Weihnachten international: So feiern Mitarbeiter von Mariaberg in ihrer Heimat – und in Deutschland

Ob aus der Region rund um Gammertingen oder aus einem Land in Tausenden Kilometern Entfernung: Das soziale Dienstleistungsunternehmen Mariaberg weist darauf hin, dass es für Freiwillige aus aller Welt viele interessante Stellen zu bieten hat – beispielsweise im Kindergarten und in der Schule, in der Werkstatt und in den Wohngruppen. Zimmer werden bei Bedarf kostenlos zur Verfügung gestellt. Wer sich bei Mariaberg ein Jahr lang freiwillig engagiert, kann im Unternehmen anschließend auch eine Ausbildung absolvieren, beispielsweise als Heilerziehungspfleger oder Jugendheimerzieher. Weitere Informationen gibt es auf der Seite www.mariaberg.de/freiwilligendienstepraktika. Bewerbungen nimmt Mariaberg per E-Mail an die Adresse jobs@mariaberg.de entgegen.