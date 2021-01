Warum in Winterlingen-Harthausen zwei Sommerlinden fallen müssen

Bei der Sitzung des Harthauser Ortschaftsrats haben die Mitglieder auch über die anstehende Sanierung der 14-Nothelfer-Kapelle gesprochen, die nicht der Kirchengemeinde gehört, sondern in den Besitz der politischen Gemeinde gelangte. Dabei hat Winterlingens Bürgermeister Michael Maier auch bekannt gegeben, dass von Seiten des Landratsamtes die Genehmigung zur Fällung der beiden Bäume an der Westfassade der Kapelle am östlichen Ortsrand erteilt wurde. Damit sind die Tage dar beiden markanten Sommerlinden endgültig gezählt.

Die Nähe zur Kapelle wird den beiden Linden zum Verhängnis, denn deren Wurzeln sind von unten und die massiven Äste über dem Dach von oben zu einer Bedrohung für das barocke Gebäude geworden sind. Ortsvorsteher Emil Oswald, der zugleich auch Vorsitzender im Förderverein der Nothelfer-Kapelle ist, brachte es in der Sitzung noch einmal auf den Punkt: „ Entweder die Linden oder die Kapelle.“ Schon sei Jahren befürwortet er ebenso wie Förderverein und Ortschaftsrat, dass zur Rettung der Kapelle die Fällung die Bäumenotwendig wird. „Auch wenn es wehtut, die Linden müssen weichen“, sagte Oswald.

Die Verwaltung rechnet damit, dass zur Fällung der Linden eine Spezialfirma mit Baumkletterern beauftragt werden muss, damit die Aktion gefahrlos für die Kapelle und Nachbarhäuser über die Bühne gehen kann. Bürgermeister Maier rechnet mit Kosten in Höhe zwischen 5000 und 10 000 Euro.

Für die sich anschließende grundlegende Sanierung der 14-Nothelfer-Kapelle, die anschließend auch einen neuen Dachstuhl beinhalten wird, geht man im Rathaus derzeit von Kosten in Höhe von 203 000 Euro aus. Davon sind 150 000 Euro bereits im Haushaltsplan für 2021 eingestellt. Für 2022 sind weitere 53 000 Euro vorgesehen. 70 000 Euro kommen dabei als Zuschuss aus dem Ausgleichsstock. Zudem wird mit einer Förderung in beträchtlichem Umfang durch das Landesdenkmalamt gerechnet.

Die Fällung der beiden Linden wird zeitnah noch in diesem Winter erfolgen.