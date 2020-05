Vorschulkinder erhalten ein Stück Normalität

Seit dieser Woche hat es auch für die Kindergartenkinder und deren Eltern in der Betreuung, trotz der Corona-Verordnungen, einen weiteren Schritt der Lockerung gegeben, teilt die Stadt Gammertingen in einer Pressemeldung mit. Entsprechend den Vorgaben des Landes dürfen die Kindergartenträger von der erweiterten Notbetreuung, in einen eingeschränkten Regelbetrieb wechseln, allerdings dürfen die Kinderzahlen nicht die 50-Prozent-Grenze der erlaubten Betreuungsplätze übersteigen. Aktuell werden in Gammertingen, in der erweiterten Notbetreuung in den drei städtischen Kindergärten, schon seit Wochen rund 40 Kindergartenkinder von Eltern aus systemrelevanten Berufen oder mit vom Arbeitgeber bescheinigter Präsenzpflicht beider Elternteile in Unternehmen betreut.

Weil schon fast die Hälfte der belegbaren Kindergartenplätze durch die nach wie vor weiterlaufende Notbetreuung auch die nächsten Wochen belegt sind, haben sich die Kindergartenleiterinnen vom Familienzentrum St. Martin und den Kindergärten St. Michael und Feldhausen zusammen mit der Laucherttalstadt als Träger darauf verständigt, zunächst die verfügbaren Restplätze nun mit den Vorschulkindergartenkindern zu öffnen. Auch in Abstimmung mit dem privaten Kindergartenträger in der Stadt, der diakonischen Einrichtung Mariaberg e.V., erfolgte diese Festlegung.

In einem ersten telefonischen Rundruf der Leiterinnen bei den betroffenen Eltern und dann mittels einer elektronischen Information über die neue Kiga-Info-App wurden den Eltern die Startbedingungen für eine weitere, aber schrittweise Öffnung der Kindergärten vorbereitet. „Wir nutzen die restlichen erlaubten Betreuungsplätze, um zunächst unsere Vorschulkindergartenkinder im Rahmen eines reduzierten Notbetriebes zu betreuen“, erläutert Bürgermeister Jerg und seine beiden Kindergartenleiterinnen Patricia Seibert-Klöck und Elena Hartung. „Ein tageweises oder wöchentliches Rollieren halten wir für unsere restlichen rund 160 Kindergartenkinder, zwischen einem und sechs Jahren bei dieser noch immer vom Land reduzierten Platzzahl, für keine pädagogisch sinnvolle Lösung.“

Neben den rund 40 Kindergartenkindern, die bereits seit Wochen die erweiterte Notbetreuung in den Kindergärten in Gammertingen besuchen (über 36-Prozent der belegbaren Plätze in Corona-Zeiten), sind seit Wochenbeginn nun die Vorschüler zurück. Auch diese Kinder werden als Vorsichtsmaßnahme jeden Tag von den Erzieherinnen im Eingangsbereich der Kindergärten in Empfang genommen, auf Fieber getestet und nach einem gründlichen Händewaschen in die jeweiligen neuen Gruppen gebracht. Dies ist zum Schutz der Kindergartenkinder, aber auch zum Schutz der pädagogisch tätigen Kräfte. Die Kinder, die die städtischen Kindergärten besuchen, werden einer festen Gruppe und mit festen Erziehern als Bezugsperson zugeordnet, teilt die Stadt weiter mit.

„Nachdem täglich auch immer wieder neue Anfragen zur Notbetreuung von Elternteilen oder Alleinerziehenden eingehen, die nicht mehr im Homeoffice, sondern inzwischen präsenzpflichtig in Unternehmen arbeiten müssen, oder wo nachweislich das Kindeswohl gefährdet ist, können wir nicht den allerletzten verfügbaren Platz vergeben, um dann im Fall der Fälle ein bereits seit Wochen betreutes Kind wieder nach Hause zu schicken“, so die Einrichtungsleitungen über den aktuellen Planungsstand.

Bereits jetzt sind in den drei städtischen Einrichtungen nahezu alle verfügbaren Plätze belegt.