Vorschüler starten in einen neuen Lebensabschnitt

Feldhausen (sz) - Mit einem Ausflug ins Sigmaringer Krankenhaus und einer Abschlussfeier haben die Vorschüler Abschied von ihrem Kindergarten in Feldhausen genommen. Nach einem spannenden und lehrreichen letzten Jahr freuen sie sich nun auf einen neuen Lebensabschnitt in der Schule.

Einblicke in den Krankenhausalltag bekamen die Jungen und Mädchen von Krankenpfleger Thomas Unger. Er zeigte ihnen unter anderem die Notaufnahme und demonstrierte die Funktionen der Krankenbetten. Im Schockraum erklärte Unger den Kindern, wie verschiedene Geräte funktionieren – zum Beispiel zum Messen von Herzfrequenzen. Vom Krankenpfleger erfuhren die Vorschüler auch, wie man eine Infusion legt, Blut abnimmt oder eine Wunde näht. Höhepunkt jedoch war ein Besuch des Gipsraums. Jedes Kind konnte sich einen Gipsverband anlegen lassen, den es auch mit nach Hause nehmen durfte.

Am Nachmittag ging es mit der Abschlussfeier weiter. Bei einem Auftritt mit ihren Erzieherinnen zeigten die Kinder, was sie gelernt haben: mit Liedern, einem Gedicht und einem Tanz. Die Kinder und ihre Eltern hatten auch ein Abschiedsgeschenk für die Erzieherinnen vorbereitet: Holzfiguren, die sie am Abend zuvor heimlich am Zaun montierten.