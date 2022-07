Vorfahrt in Gammertingen missachtet, hoher Schaden

Zwei leicht verletzte Personen und ein Schaden von insgesamt etwa 34 000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochnachmittag gegen 16 Uhr auf der Landesstraße L 253 ereignet hat.

Ein 82-jähriger Toyotafahrer war laut Polizei mit seinem Auto samt Anhänger von Feldhausen in Richtung Kettenacker unterwegs, als er beim Abbiegen auf die Kreissstraße K 8205 einen von Steinhilben kommenden BMW vermutlich übersah und ihm damit die Vorfahrt nahm. In der Folge stießen beide Fahrzeuge und kamen in den angrenzenden Feldern zum Stehen. Der 82-Jährige und der 58-jährige BMW-Fahrer wurden leicht verletzt.

Die Feuerwehr und der Rettungsdient mit Notarzt waren vor Ort. Der Toyota-Fahrer wurde zur ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Um die beiden Fahrzeuge kümmerte sich ein Abschleppdienst.