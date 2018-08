Vorbereitungen für das Gammertinger Cityfest 2019 beginnen

Es ist ein zweitägiges Event für Tausende Besucher, bei dem die ganze Stadt auf den Beinen ist: Alle zwei Jahre feiert Gammertingen sein Cityfest. Auch Ende Juni 2019 soll es wieder so weit sein – und die Vorbereitungen dafür beginnen schon jetzt. Denn obwohl die Professionalität es für Außenstehende kaum vermuten lässt, wird der gesamte organisatorische Kraftakt nicht etwa von großen Eventfirmen oder Agenturen gestemmt, sondern allein von Ehrenamtlichen.

Diese Organisation ist historisch gewachsen, erklärt Gammertingens Bürgermeister Holger Jerg. Als in den 70er-Jahren die Alb-Lauchert-Schwimmhalle gebaut werden sollte, habe eine Bürgerinitiative mit einem Stadtfest die nötigen Mittel gesammelt. Das Fest kam so gut an, dass es weitergeführt wurde und zu einer festen Tradition geworden ist. 8000 bis 10 000 Besucher feierten bei den vergangenen Ausgaben mit. Heute geht es aber nicht mehr darum, Spenden zu sammeln, sondern allen Einwohnern und Besuchern ein möglichst unterhaltsames Programm zu bieten – finanziert allein durch Spenden und Sponsoren.

Die Stadt selbst hält sich dabei im Hintergrund. „Wir sind in alle Ordnungsthemen involviert und versuchen die notwendige Infrastruktur zur Verfügung zu stellen“, sagt Holger Jerg. Müllabfuhr, Strom und Abwasser etwa trage die Stadt. „Wir unterstützen und begleiten aber nur, organisiert wird das Fest von den Vereinen.“ Gewerbliche Anbieter gibt es beim Cityfest nicht. Getränke, Speisen und Mitmach-Angebote stammen ausschließlich von lokalen Vereinen und Initiativen, die sich mit Ständen auf dem Fest präsentieren können. Für die grundlegende Organisation aber braucht es eine gut aufeinander eingespielte Mannschaft. Finanzierung, Programm und Sicherheitskonzept müssen ausgearbeitet werden. Bühnentechnik und Toilettenwagen müssen bestellt, Verträge mit Bands aufgesetzt werden.

Udo Rapp, Vorsitzender der Stadtkapelle Gammertingen, ist schon „ein alter Hase“, wenn es um die Vorbereitung geht. Auch diesmal ist der 57-Jährige wieder Teil des fünfköpfigen Organisationsteams, das alle Fäden für das Stadtfest in der Hand hält. Es ist sein drittes Mal, damit bringt er einige Erfahrung mit. 48 Jahre Auftrittsplanungen für die Stadtkapelle machen sich ebenfalls bezahlt. Rapp kann vieles etwas gelassener angehen, er kennt die Aufgaben, die auf ihn zukommen. „In der Anfangsphase treffen wir uns mit dem Organisationsteam etwa einmal im Monat“, erzählt er. „Je näher das Fest dann rückt, desto häufiger aber wird es.“

Schon jetzt führt Rapp erste Gespräche mit Musikgruppen. Die Gammertinger Band „Gentlemen’s Riot“ möchte er für einen Auftritt gewinnen. „Und auch Politiker für den Fassanstich muss man früh genug anfragen“, sagt er. Zudem würden Besucher immer neue Aktionen erwarten: von der Kinderolympiade bis zum Bungee-Trampolin. „Bei der Vielzahl von Festivitäten muss man Werbung machen und etwas bieten“, weiß Rapp. In vielen Bereichen seines Privatlebens wird der 57-Jährige in den nächsten Monaten zugunsten des Cityfestes kürzertreten müssen. Aber am Ende sei es ein Event, für das es sich lohne: „Es ist immer ein Highlight. Da freut sich die ganze Bürgerschaft drauf. Und viele, die weggezogen sind, kommen mit ihrer Familie dafür wieder zu Besuch.“