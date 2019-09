Von Sandburgenbauern und Bastelkönigen

Da sechs Wochen Ferien eine lange Zeit sind und für berufstätige Eltern oft ein Problem darstellen, organisieren die Mitarbeitenden der „Offenen Hilfen“ der Mariaberg-Hilfen nach Maß gGmbH für insgesamt vier Wochen eine ganztägige Ferienbetreuung an unterschiedlichen Standorten.

Das Angebot richtet sich nicht nur an berufstätige Eltern, sondern auch an Daheimgebliebene, nach Abwechslung Suchende, Freunde, Begleiter und Neugierige. Die Kinder und Jugendlichen mit und ohne Behinderung ab drei Jahren erlebten in Gammertingen-Mariaberg und Hohenstein-Oberstetten so in diesem Jahr Abenteuer. In Oberstetten fand das Ferienprogramm wieder in Kooperation mit der Firma Schwörer-Haus statt.

Besondere Wochenthemen begleiteten die Kinder: Sie entdeckten die Welt der internationalen Instrumente, sogar mit einem Besuch im Fruchtkasten Stuttgart, befassten sich mit dem Weltraum, machten Experimente und wurden auch über die gesunde Ernährung informiert. Etwas Besonderes erlebten auch die Jugendlichen: Dem Alter angemessen fanden Tagesausflüge statt. GPS Tour, Nähprojekt, Schnitzeljagd, Ping-Pong, Airtramp oder auch Spaß beim Kegeln und Kicken gehörten dazu. Neu war das gemeinsame Kochen, was laut Pressemitteilung gut ankam – auch bei den Betreuerinnen.

Jede Woche in Mariaberg wurde mit einem Schwimmbadbesuch abgeschlossen, welcher von den Kindern schon gut angenommen wurde. Im Fokus stand zudem auch der Beziehungsaufbau zwischen den Kindern mit und ohne Behinderung. In dieser Zeit sind Freundschaften ganz selbstverständlich und nebenbei entstanden. Die Kinder und Jugendlichen waren während der Ferienbetreuung auch sie selbst, als Sandburgenbauer, Jungkoch, Musikstar, Assistent, Bastelkönig, Wirbelwind oder einfach nur Auszeitgenießer.