„Von Chor bis Hardcore“: Fünfte Auflage steigt am Samstag in Mariaberg

In der Mehrzweckhalle am Krätzenbergweg in Mariaberg findet am Samstag, 1. Oktober, die fünfte Auflage des Konzertevents „Von Chor bis Hardcore“ statt. Während sich die Veranstaltung in den ersten Jahren als großer Erfolg erwiesen hatte, musste sie im vergangenen Jahr wegen der Corona-Pandemie ausfallen. Nun wollen Musikerinnen und Musiker, die als Mitarbeitende in Mariaberg tätig sind, die Halle erneut zum Beben bringen – als Solo-Act und mit ihren Bands.

Geboten sind verschiedene Genres, von Akustik und Blues über Rock und Pop bis hin zu Hip-Hop. Der Eintritt ist für alle Besucherinnen und Besucher frei. Organisiert wird die Veranstaltung von der Mariaberger Mitarbeitendenvertretung.

Mit dabei sind in diesem Jahr „Frieder + Sängerin“, die den Abend eröffnen, gefolgt von „Soqquadro“ (Gitarre, Akkordeon, Bass), dem Chor „Die Pomeranzen“, der Formation „Die Bläserei“, „Melly“ (Akustikgitarre und Gesang), der Samba-Big-Band „Chucrute com Banana“, der Band „Mojopack“ sowie der Bluesrock-Formation „Mike’s Blues Experience“. Los geht’s um 18 Uhr, das Veranstaltungsende ist für 1 Uhr in der Nacht geplant.

Bei der Veranstaltung gelten die Hygieneregelungen der aktuell gültigen Corona-Verordnung. Teilnehmende müssen sich zur Kontaktverfolgung über die Luca-App oder mit den ausliegenden Formularen für die Kontaktnachverfolgung registrieren. Ebenso ist ein 3G-Nachweis (geimpft, genesen, getestet) mitzubringen. Ohne diesen ist eine Teilnahme nicht möglich. Von 17.45 bis 22 Uhr ist vor der Halle ein Testzelt aufgebaut, sodass ein aktueller, kostenloser Testnachweis erbracht werden kann.