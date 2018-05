Vom schnellen Internet profitieren bis zu 800 Haushalte

30 Privathaushalte und einige Unternehmen sind bereits angeschlossen, bis zu 770 weitere Kunden können noch hinzukommen: Seit Mitte April bietet die Netcom BW in der Kernstadt Gammertingen und im Ortsteil Bronnen deutlich schnellere Internetverbindungen an. Am Freitag feierten Vertreter aus Politik und Wirtschaft die offizielle Inbetriebnahme der neuen Anschlüsse.

Warum die Investition in schnelles Internet eine Investition in die Zukunft ist, erläuterten Gammertigens Bürgermeister Holger Jerg, Manfred Schaller, Geschäftsführer der Gammertinger Energie- und Wasserversorgung (GEW), Andreas Gräfe, technischer Geschäftsführer der Breitbandversorgungsgesellschaft im Landkreis Sigmaringen (BLS), seine Mitarbeiterin Nadine Mayer und Netcom-Vertriebsleiter Matthias Hermann. „Auch wenn ich mich damit weit aus dem Fenster lehne: Ich gehe davon aus, dass sich auch noch die in 100 Jahren erforderlichen Übertragungsraten über Glasfaser-Technik umsetzen lassen“, sagte beispielsweise Andreas Gräfe.

Warum die Projektpartner überhaupt auf gegenseitige Unterstützung angewiesen sind, verdeutlichte Holger Jerg. „Die großen Player investieren nur dort, wo es sich für sie rechnet“, sagte er. Dabei bleibe der ländliche Raum auf der Strecke. Genau deshalb sei auch 2010 die Breitbandversorgungsgesellschaft im Landkreis Sigmaringen gegründet worden, ergänzte Andreas Gräfe. Die BLS habe es sich zur Aufgabe gemacht, die für schnelles Internet nötige Infrastruktur zu schaffen. Netcom BW wiederum steigt als Betreiber dieser Infrastruktur ein. „Wir sind spezialisiert auf den Ausbau weißer Flecken im ländlichen Raum, damit dieser nicht abgehängt wird“, sagte Matthias Hermann.

Vom jüngsten, 1,2 Millionen Euro teuren Breitband-Ausbau in Gammertingen profitieren Haushalte in der Kernstadt und im Ortsteil Bronnen. In diesem ließen die Internet-Geschwindigkeiten bislang deutlich zu wünschen übrig. In einem zweiten Bauabschnitt sollen auch die Ortsteile Harthausen, Feldhausen und Kettenacker schnellere Internet-Anschlüsse bekommen. „Die entsprechenden Tiefbauarbeiten sind ausgeschrieben und sollen bis Ende des Jahres umgesetzt werden“, sagte Holger Jerg. Wie es danach weitergeht, sei zurzeit noch offen. „Dann werden wir dort aktiv, wo Kunden Interesse haben und ohnehin Tiefbaumaßnahmen anstehen.“