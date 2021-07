Vom Fahrradsattel auf die Kirchenbank

Schon lange hat Pfarrer Ulrich Deißinger die evangelische Kirche in Gammertingen für Menschen aus dem Ort, Touristen, Durchreisende und Fahrradfahrer öffnen wollen. Jetzt genehmigte die evangelische Landeskirche in Württemberg eine entsprechende Zertifizierung als Radwegekirche. Nach und nach und mit viel Liebe zum Detail soll diese Auszeichnung mit Leben gefüllt werden.

Beim Kirchengemeinderat rannte der Pfarrer laut einer Pressemitteilung mit seinem Vorhaben im wahrsten Sinne des Wortes offene Türen ein. Schließlich liegt Gammertingen an regional und überregional anerkannten Radwegen: Vor allem in der Sommerzeit fahren immer wieder Radler durch die Stadt. Auch deshalb beschloss der Kirchengemeinderat, die Kirche tagsüber als „geöffnete Kirche“ und „Radwegekirche“ offen zu halten. Mit der Zertifizierung durch die Landeskirche wird sie nun auch in die Liste der Kirchen aufgenommen, die an Radwegen geöffnet sind.

„Wir möchten dazu einladen, die Kirche auch als einen Ort der Besinnung zu erleben“, wird Ulrich Deißinger in dem Schreiben zitiert. Jeder Interessierte solle die Möglichkeit bekommen, einfach mal kurz hereinzukommen, eine Pause einzulegen und/oder eine Kerze anzuzünden. „Es werden auch kleine Zeichen des Willkommens aufgestellt“, sagt der Pfarrer, der dabei beispielsweise an ein Gästebuch, kleine Mineralwasserflaschen, Impulskarten oder Erklärungen zum Kirchenfenster denkt. Auch die Möglichkeit, die Toilette zu benutzen, gehöre dazu. Noch sei nicht alles fertig, sagt Deißinger, aber Schritt für Schritt werde die Idee immer konkretere Gestalt annehmen.

Inzwischen weist ein Schild rechts neben der Kirchentür auf die „geöffnete Kirche“ hin. Und für den Hinweis auf die Radwegekirche hatte Mesnerin Sandra Baur eine ganz besondere Idee: Sie organisierte extra ein altes Fahrrad, das nun als kreativer Hingucker an einem Baum vor der Kirche steht.

Wie Ulrich Deißinger berichtet, sollen zusätzlich weitere Schilder angebracht werden. Bürgermeister Holger Jerg habe dafür grundsätzlich Offenheit signalisiert, sagt der Pfarrer. „Der Antrag muss aber über das Landratsamt gehen.“ Jerg habe ihm allerdings schon angeboten, das Logo der Radwegekirche in die großen Übersichtstafeln an den Radwegen und den Ortseingängen aufzunehmen. Diese sollen demnächst ohnehin aktualisiert werden.