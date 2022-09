Vom Betriebsschlosser zum Netzleiter: Gammertinger arbeitet seit 40 Jahren bei der HZL

Vier Jahrzehnte in einem Unternehmen – das schaffen nur wenige Menschen. Einer von ihnen ist Thomas Bodenmüller. Er begann am 1. September 1982 seine Arbeit in Gammertingen bei der Hohenzollerischen Landesbahn (HZL), die inzwischen zur Südwestdeutschen Landesverkehrs-GmbH (SWEG) gehört. Heute leitet er den SWEG-Zugbetrieb auf den Zollern-albbahnen.

Das sind die Aufgaben als Netzleiter

Dass die Züge des SWEG-Verkehrsbetriebs Hohenzollerische Landesbahn zwischen Tübingen und Sigmaringen zuverlässig fahren – dafür trägt Thomas Bodenmüller die Verantwortung. „Jeder Tag ist anders“, sagt er. „Mal läuft alles super, mal ist der Wurm drin.“ Dann muss er als Netzleiter Ersatz für kurzfristig erkranktes Personal organisieren oder auf Unfälle, Streckensperrungen und -einschränkungen reagieren.

Lob vom SWEG-Chef

„Solche Herausforderungen lassen sich dank des guten Teams aber gut meistern“, so Bodenmüller. „Alle Zahnräder – von der Leitstelle bis zum Triebfahrzeugführer – passen bei uns sehr gut zusammen.“ Auch SWEG-Chef Tobias Harms schätzt seine Leistungen hoch ein: „Sein Verantwortungsbereich betrifft wichtige Strecken. Und mit Herrn Bodenmüller weiß ich diese in sehr guten Händen.“

Lokführer-Einsätze nehmen nach und nach zu

Mit dem Zugverkehr auf den Zollernalbbahnen ist Thomas Bodenmüller von Anfang an eng verbunden gewesen. Von 1982 bis 1985 absolvierte er eine Lehre als Betriebsschlosser in der HZL-Bahnbetriebswerkstatt in Gammertingen. Als Ende der 1980er-Jahre mehr Lokführer benötigt wurden, ließ sich Bodenmüller auch in diesem Bereich ausbilden und arbeitete danach – neben der Arbeit als Schlosser in der Werkstatt – als Reservelokführer. Nach und nach nahmen die Lokführer-Einsätze zu. Die Triebfahrzeuge von MAN, die NE81 und Regio-Shuttle ist er ebenso gefahren wie Güterzüge.

Ein folgenschwerer Unfall

Nach einem schweren Autounfall geriet Thomas Bodenmüllers Leben im Mai 2001 aus den Fugen. Der Gammertinger musste mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden und im darauffolgenden Jahr mühsam wieder das Laufen lernen. „Bald war klar, dass ich als Lokführer nicht weiterarbeiten konnte“, sagt Bodenmüller heute. Eine innerbetriebliche Umschulung zum Zugleiter und Cargo-Disponenten ermöglichte aber den Wechsel zu Bürotätigkeiten und damit die Wiedereingliederung ins Berufsleben.

Eine Umschulung zum Zugleiter und Cargo-Disponenten ermöglicht Bodenmüller nach einem schweren Autounfall den Wechsel zu Bürotätigkeiten. (Foto: Südwestdeutsche Landesverkehrs-GmbH)

Dienstsitz war von nun an der Bahnhof in Gammertingen, den der zweifache Familienvater seit 2010 leitet – damals noch als „Bahnhofsvorstand“, heute als „Leiter Netz 14 (Zollernbahn)“. Fast 70 Beschäftigte sind dem 55-Jährigen zugeteilt, dazu 18 Lint-54-Fahrzeuge und mehrere Güterlokomotiven.

Immer mehr Komfort, Sicherheit und Stabilität

Dass mit den neuen Zügen des Typs Lint 54 der Zugverkehr in puncto Komfort, Sicherheit und Stabilität noch einmal einen gehörigen Sprung nach vorn gemacht hat, weiß Bodenmüller nur zu gut. „Den heutigen Arbeitsplatz eines Triebfahrzeugführers kann man mit dem von vor 20 Jahren überhaupt nicht mehr vergleichen“, sagt er. So habe es in früheren Fahrzeugen einen traktorartigen Holzsitz gegeben, an Klimaanlagen sei nicht zu denken gewesen. Moderner ist aber auch der Bahnhof in Gammertingen selbst geworden: Nach dem Abriss des alten Bahnhofsgebäudes wurde zu Pfingsten 2014 der jetzige Neubau mitsamt elektronischem Stellwerk eröffnet.

Eng verbunden mit der Stadt Gammertingen

Eng verbunden ist Thomas Bodenmüller nicht nur mit dem Zugverkehr der Region, sondern auch mit der Stadt Gammertingen, in der er seit seiner Kindheit lebt. Kindergarten, Grund- und Hauptschule: Alles hat er in der Stadt besucht. Seit Jahrzehnten spielt er Tenorhorn in der Stadtkapelle. Dort liegen auch die Wurzeln für die Karriere bei der Hohenzollerischen Landesbahn.

Denn der damalige Mitmusiker Alfred Lauw war gleichzeitig stellvertretender Leiter der Bahnbetriebswerkstatt und machte Thomas Bodenmüller auf das Unternehmen aufmerksam. Musikalisch engagiert sich der Gammertinger heute außerdem noch – gemeinsam mit seiner Frau – im Gospelchor „Spirit of Joy“ der katholischen Kirchengemeinde. Außerdem sitzt Bodenmüller seit drei Jahren für die Fraktion „Gleiches Recht für alle“ im Gammertinger Gemeinderat.

Die Rente steht frühestens 2030 an

Läuft alles wie geplant, wird er frühestens im Jahr 2030 in Rente gehen – nach dann mehr als 48 Jahren Dienstzeit. Nun freut er sich aber erst einmal auf den 28. Oktober. An diesem Tag wird er, gemeinsam mit weiteren SWEG-Dienstjubilaren, bei einer Festveranstaltung im Europapark von seinem Arbeitgeber ausgezeichnet.