Volle Schulbusse in Zeiten von Corona: Eltern schlagen Alarm

Das Sigmaringer Landratsamt appelliert an die Nutzer des öffentlichen Personennahverkehrs, die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes ernst zu nehmen. „Sorge bereitet uns eine zunehmende Nachlässigkeit bei den Fahrgästen“, schreibt Max Stöhr, Leiter des Fachbereichs Kommunales und Nahverkehr, auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“. Fahrer von Bussen und Zügen berichteten verstärkt, dass immer mehr Schüler und auch andere Fahrgäste versuchten, ohne Mund-Nasen-Schutz in Züge und Busse einzusteigen beziehungsweise schon an den Haltestellen die Vorschriften nicht einhalten. „Oft wird der Mund-und Nasen-Schutz nicht richtig getragen und nur über den Mund gezogen“, schreibt Stöhr. „Zudem halten an den Haltestellen offenbar auch anwesende Eltern die Vorschriften nicht ein.“ Nach Kontroll-Aktionen des Polizeipräsidiums Ravensburg hoffe das Landratsamt, dass die Einsicht wachse. Die Verkehrsunternehmen täten ihr Möglichstes, um ihre Fahrgäste vor einer Infektion mit dem Coronavirus zu schützen: Zusätzlich zur Maskenpflicht gebe es Trennscheiben zwischen Fahrern und Fahrgästen. Die Hygienekonzepte der Unternehmen sähen beispielsweise eine häufigere Reinigung als vor der Pandemie sowie die Desinfizierung der Busse und vor allem der Haltewunschtasten vor.