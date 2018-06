Viele Frauen schätzen Dr. Friedrich

„Ich gehe mit einem lachendem und einem weinenden Auge. Ich hoffe sehr, das lachende Auge überwiegt.“ Das sagt der Gammertinger Gynäkologe Dr. Manfred Friedrich, der heute Abend mit einem würdigen Festakt im Gasthof Kreuz in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet wird.

Dr. Friedrich praktiziert seit 1983 in Gammertingen. Es sei immer sein Ziel gewesen, selbstständiger Landarzt mit Spezialgebiet Frauenheilkunde zu werden, erzählt der Frauenarzt. Geboren und aufgewachsen in Balingen durfte er schon als siebenjähriger Bursche mit dem dortigen Dorfarzt unterwegs sein. Sein Berufswunsch stand also schon in ganz jungen Jahren fest.

Die fachliche Ausbildung nach dem Studium absolvierte er in Sigmaringen und in Böblingen. Für Gammertingen entschied sich das Ehepaar Friedrich auch aufgrund der Nähe zur Familie von Frau Friedrich. „Rückblickend betrachtet fühlt sich alles richtig und gut an. Ich genoss eine menschlich geprägte Ausbildung und hatte außerdem immer tolle Chefs. Zudem habe ich in der Praxis zuverlässige, langjährige Mitarbeiterinnen“, erklärt Dr. Friedrich und nimmt seine Helferinnen augenzwinkernd in den Arm.

Die Heilung des Menschen habe für ihn immer im Vordergrund gestanden, nicht allein die Heilung der Organe. Dieser ihm so wichtige, ganzheitliche Gedanke der humanen Versorgung bescherte Dr. Friedrich daher viele langjährige Patientinnen. Viele Frauen vertrauen ihrem Gynäkologen bereits seit 30 Jahren.

Weiterbestand ist gesichert

Die Entscheidung, sich in den Ruhestand zu begeben, sei ihm mit der Gründung des MVZ (Medizinischen Versorgungszentrum) leicht gemacht worden. Seit 2010 wurde seine gynäkologische Praxis mit der pädiatrischen Praxis von Dr. Rolf Hoffmann unter Federführung des Klinikums Reutlingen zu einem MVZ umgewandelt. Dieser Schritt habe ihm zu neuen Selbsterkenntnissen gebracht, da er die klinischen Strukturen besser kennengelernt und verstanden habe, erklärt Friedrich weiter. Das Weiterbestehen seiner Praxis ist durch die Umwandlung auf längere Zeit gesichert, die Nachfolge ist mit Dr. Klaus-Peter Winterfeldt bereits geregelt.

„In erster Linie möchte ich meine neue Freiheit zusammen mit meiner Frau genießen. Urlaubsvertretung mache ich aber weiterhin“, sagt Friedrich abschließend. Im Rahmen einer Feierstunde wird die Vorsitzende Geschäftsführerin der Kreiskliniken Reutlingen, Dr.med. Rafaela Korte ihren Kollegen heute Abend offiziell verabschieden. Auch Dr. Friedrich sowie sein Nachfolger Dr. Winterfeldt werden zu den geladenen Gästen sprechen.