Am Freitag, 6. Mai fand im Probelokal die diesjährige Mitgliederversammlung statt. Nach einer musikalischen Eröffnung durch ein sechsköpfiges Ensemble begrüßte Vorsitzender Stefan Maier alle Anwesenden und bat bei der Totenehrung um Gedenken an die Verstorbenen. Es folgte der Bericht des Vorstandes Öffentlichkeitsarbeit, bei dem zunächst Udo Rapp als ehemaliger Vorstand das Wort an die Versammlung richtete. Dorothee Pfattner als neue Vorsitzende bedankte sich nochmals bei ihm und blickt unter Berücksichtigung der „3 Vs“ (Vertrauen, Verlässlichkeit, Verbindlichkeit) positiv in die Zukunft. Kassiererin Uschi Straubinger trug die finanzielle Situation vor, ihre vorbildliche Buchführung wurde von den Kassenprüfern Sven Straubinger und Maria Fiesel bestätigt. Schriftführerin Barbara Bonanno ließ in ihrem Bericht die Vereinsaktivitäten seit der letzten Versammlung Revue passieren, wobei das Frühlingskonzert als Höhepunkt galt. Auch Dirigent Thomas Zacharias ging nochmals auf das Konzert und die erfolgreiche Arbeit im Verein ein und gab einen kurzen Ausblick auf seine angestrebten Ziele. Jugendleiterin Noemi Butzengeiger berichtete über die Aktivitäten der Jugendkapelle, lobte den freundschaftlichen Zusammenhalt und wünschte eine weitere Forcierung der Jugendarbeit. Nach einem kurzen Grußwort vom stellvertretenden BM Karl Heinz Hebeisen bat dieser um die Entlastung der Vorstandschaft, die einstimmig erteilt wurde.

Es folgten die Einsetzung des Wahlausschusses (bestehend aus Karl Heinz Hebeisen und Hans Wannenmacher) und die Neuwahlen, bei denen folgendermaßen abgestimmt wurde: Vorstand Vereinsverwaltung: Stefan Maier; Vorstand Eventmanagement: Noemi Butzengeiger; Schriftführerin: Barbara Bonanno; Jugendleiter: Marco Maier und Tim Nepple; Beisitzer: Karl-Anton Aigner, Manfred Cielenga, Markus Reiser und Jens Straubinger. Außerdem wurden von der Versammlung noch Kassenprüfer, Zeugwart, Notenwart und Jugendvertreter (Hanna Buck und Jan Gollmar) ernannt.

Beim Punkt „Wünsche und Anträge“ wurden vor allem die renovierungsbedürftigen Räumlichkeiten im Probelokal angesprochen, dieses Anliegen soll zeitnah im Stadtrat angesprochen werden. Es folgte noch die Ankündigung von Terminen und die Darlegung der Vereinsstatistik, bevor Stefan Maier nach zwei weiteren Musikstücken die Versammlung schloss.