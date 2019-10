Verkehrsregeln sind dem Clown fremd

Lustige Verkehrserziehung versprechen Eberhard Schillinger und Stefan Hallmayer mit ihrem Theater Ätschagäbele und dem Stück „Das Fahrrad“. Dieses ist am Samstag, 26. Oktober, um 15 Uhr in der Sporthalle in Gammertingen-Mariaberg zu sehen.

Hauptwachtmeister Gäbele tut seinen Dienst wie jeden Tag. Auf seiner Tonne regelt er den Verkehr. Doch an einem Tag ist alles anders, denn Clown Ätsch stellt den Polizisten mit seinem selbstgebastelten Fahrrad auf eine harte Geduldsprobe. Ohne Bremse, Klingel und Licht rast Ätsch über die Kreuzung – und von Verkehrsregeln hat der Clown auch noch nichts gehört. Bis der anarchische Clown versteht, wie man sich im Straßenverkehr zu verhalten hat, muss auch der Hauptwachtmeister Gäbele sein Lehrgeld bezahlen. Für Beide wird es eine lehrreiche Begegnung. Die Aufführung dauert 45 Minuten und ist für Mädchen und Jungen ab fünf Jahren geeignet. Eintrittskarten gibt es zum Preis von fünf Euro pro Person an der Nachmittagskasse.