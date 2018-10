Verkaufsoffener Sonntag lockt in die Stadt

Der Handels- und Gewerbeverein (HGV) Gammertingen hat an seinem verkaufsoffenen Sonntag viele Familien angezogen. Das Wetter hätte nicht besser sein können und trug sicher zur gelösten Atmosphäre bei. Das Konzept – Bummeln, Essen, Leute treffen und Einkaufen – ist aufgegangen. Ein Stempelwettbewerb sorgte dafür, dass möglichst viele der auseinanderliegenden Geschäfte besucht wurden.

Die Citylinie Gammertingen ermöglichte es zudem, Läden, die sich nicht im Stadtkern befinden, zu erkunden. Luftballons in Rot und Gelb zeigten von Weitem an, wo die Ladentür geöffnet ist. Nur einmal im Jahr, immer am dritten Sonntag im Oktober, sind die Geschäfte geöffnet – und dann lediglich von 12 bis 17 Uhr. Da ist es fast nicht möglich, alle Geschäfte zu besuchen. Aber viele wissen, was sie wollen. So wie eine Familie aus Wilsingen, die „beim Spohn“ im Keller fand, was sie schon lange mal kaufen wollte: der Vater einen Besenstiel, die Mutter eine Gartenhacke und der Sohn gute Arbeitshandschuhe. Im Keller des Haushalts- und Eisenwarengeschäfts schlägt das Herz eines jeden Heimwerkers höher. Im oberen Stockwerk gibt es Schönes und Nützliches zum Anschauen und Kaufen.

Eine Familie kam aus Steinhilben, ein Paar aus Sonnenbühl: „In der Zeitung lag die Reklame und jetzt wollten wir mal schauen, was es gibt.“ In der Zentral-Apotheke standen die Jüngsten Schlange, um sich beim Kinderschminken bunte Blumenranken ins Gesicht malen zu lassen. Gleich daneben ließ sich die ältere Generation „auf Herz und Nieren“, also Blutzucker, Cholesterin, Blutdruck und Venen, untersuchen. Geduldig wie die Kleinen warteten sie. „Wenn Gammertingen etwas macht, sollte man sich beteiligen“ – davon ist Inhaberin Maria Baltisberger überzeugt. Ihr bewährter Sonderservice war erneut eine Zusatzleistung für diesen speziellen Tag. Sogar die Enkelkinder stempelten fleißig für das Preisspiel. Auch bei Schuh-Barth zeigte die ganze Familie an diesem Tag, dass ihr das Schuhgeschäft mit Schwerpunkt Orthopädie wichtig ist. Leider blieb das eine oder andere Geschäft – etwa der Buchladen und das – Reisebüro geschlossen.

Die Plätze vor dem Café sind meist belegt

Draußen in der Sonne kamen Leute schnell ins Gespräch, während sie sich ihre Portion Eis schmecken ließen. Die Plätze in der Herbstsonne vor dem Café waren meist belegt. Wolfgang Schreiber ließ sich einen Kuchen schmecken: „Gammertingen hat ja eher einen schweren Stand mit dem Einzelhandel, da ist so ein Tag im Jahr ganz schön.“ Die Metzgereien Bögle und Steinhart konnten neben anderen Ständen den Hunger der Gäste stillen. Beim Alb-Outlet war ebenfalls in fünf Geschäften viel los. Die Männer saßen schon mal gerne draußen und warteten geduldig, bis die Damen gefunden hatten, wonach sie mehr oder weniger suchten. Andere Paare berieten sich gegenseitig.

In der Stadtbücherei gab es Kaffee und Kuchen. Dort konnten sich die Besucher in den Nebenraum setzen und reden oder von Mama und Papa die Bilderbücher vorlesen lassen. Die Gammertinger Energie- und Wasserversorgung präsentierte auf dem Rathausplatz stolz ihre erneut vom Energieverbraucherportal vergebene Urkunde als Top-Lokalversorger Strom 2018. Geschäftsführer Manfred Schaller und sein Team warben für Solardächer: „Wir setzen jetzt auf den Folgemarkt, selbst kleine Anlagen mit weniger idealen Dächern lohnen sich.“ Wer sich über den „solaren Maßanzug“ fürs Eigenheim informierte, wurde mit einem Glas Sekt oder Sprudel versorgt.

Auf der anderen Seite des Rathausplatzes stellte die Firma Lanz neue Modelle der Marke Opel aus. Dazwischen belagerten Kinder eine Hüpfburg. Insgesamt war es ein gelungener Tag. Denn auch in den anderen teilnehmenden Geschäften sorgten gut gelaunte Kunden für Umsatz oder informierten sich für spätere Einkäufe. Wenn die Leute erst einmal im Geschäft waren, kommen sie gerne wieder, so die Erfahrung eines Verkäufers.